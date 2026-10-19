باشگاه خبرنگاران جوان - میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست نخست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: مسکو گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با تهران را در اولویت قرار می‌دهد.

وی افزود: روسیه پس از آنکه ایران مورد تجاوز نظامی قرار گرفت، کمک‌های بشردوستانه گسترده‌ای به تهران ارائه داد.

این مقام روس از عارف خواست سلام ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه را به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران ابلاغ کند.

نخست‌وزیر روسیه با اشاره به روند توسعه کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب گفت: این مسیر در حال توسعه فعال است و به شکل‌گیری زنجیره‌های جدید تولید و لجستیک در سراسر اوراسیا کمک خواهد کرد.

منبع: ایرنا