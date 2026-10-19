باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ سینا ضیغمی‌نژاد امروز، دوشنبه ۲۷ مهرماه، در رقابت‌های شنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با نمایشی درخشان، عنوان قهرمانی ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ را از آن خود کرد.

شناگر کرمانی تیم ملی پاراشنا با ثبت زمان ۵۶٫۶۸ ثانیه، بالاتر از رقبای خود ایستاد و مدال طلای این ماده را به گردن آویخت. شاهین ایزدیار، دیگر نماینده ایران در این رقابت، به مدال نقره دست یافت تا نمایندگان کشورمان در این ماده جایگاه‌های اول و دوم را از آن خود کنند.

این مدال ارزشمند، افتخاری دیگر برای ورزش کرمان در آوردگاه آسیایی ناگویاست؛ جایی که ضیغمی‌نژاد با تکیه بر توانایی و تجربه خود، پرچم ایران را بر سکوی نخست مسابقات به اهتزاز درآورد.