معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف نزدیک به ۴۰ کیلوگرم شیشه و هروئین، توقیف ۳ دستگاه خودرو و دستگیری ۴ متهم طی عملیاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ناصری معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: در راستای اجرای سیاست‌های امنیت‌پایه و برخورد قاطع با جرایم خشن و سازمان‌یافته، با توجه به تاکیدات دادستان مرکز خوزستان مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر، عملیاتی علیه عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر با دستور مقام قضایی انجام شد که طی آن نزدیک به ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین کشف و ضبط گردید.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها و کشفیات، علاوه بر مواد مخدر یادشده، ۱۵ عدد پایپ استعمال، سه دستگاه خودرو و دو دستگاه ترازو نیز کشف شد و در این رابطه ۴ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

سرپرست دادسرای جنایی و انقلاب مرکز استان خوزستان با تأکید بر اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: مجموعه دادستانی خوزستان همواره بدون اغماض، با قاطعیت تمام و در چارچوب قانون با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد می‌کند تا امنیت شهروندان بیش از پیش صیانت شود.