باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - جواد شاکرآرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری استان با فرمانداران قم، با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: این سرشماری هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود و تفاوت اصلی دوره جدید با سرشماری‌های پیشین، اجرای آن به روش «ثبتی‌مبنا» است.

وی در ادامه با تشریح این روش تصریح کرد: در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعات موجود در سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های استان با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و بخش محدودی از اطلاعات نیز برای راستی‌آزمایی و اطمینان از پوشش کامل، به‌صورت میدانی بررسی خواهد شد.

شاکرآرانی خاطرنشان کرد: مراجعه‌های میدانی صرفاً برای تکمیل اطلاعات ناقص و رفع نواقص احتمالی انجام می‌شود و این کار بر عهده مأموران مرکز آمار ایران است. مأموران با پوشش ویژه و کارت شناسایی عکس‌دار به شهروندان مراجعه می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در ادامه با اشاره به زمان‌بندی اجرای سرشماری گفت: عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از فرایند سرشماری نیز به‌صورت اینترنتی و تلفنی انجام خواهد شد تا اطلاعاتی که در بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها موجود نیست، تکمیل شود و داده‌های سرشماری از دقت و جامعیت لازم برخوردار باشد.