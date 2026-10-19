باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه شورای راهبری تصادفات و شورای هماهنگی ترافیک استان، ضمن قدردانی از اهتمام اعضای شورا و مسئولان ایمنی راه‌ها، دغدغه کاهش سوانح رانندگی را از اولویت‌های بنیادین مدیریت ارشد استان برشمرد و با اشاره به نشست اخیر شورای ترافیک کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، هزینه‌های ناشی از تصادفات بر بودجه عمومی و ساختار اجتماعی کشور را بسیار سنگین و کم‌سابقه خواند.

او با تبیین ابعاد مادی، عاطفی و اجتماعی سوانح جاده‌ای یادآور شد: پیامد‌های ناگوار یک سانحه رانندگی و معلولیت‌ها و آسیب‌های نخاعی حاصل از آن، فراتر از یک فرد، کانون خانواده‌ها و آرامش جامعه را برای سالیان متمادی تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو موضوع مهار تصادفات در سراسر جهان جایگاهی ویژه دارد.

استاندار فارس افزود: وسعت ۲۳ هزار کیلومتری محور‌های مواصلاتی فارس و گستردگی راه‌ها دلیلی توجیه‌کننده برای پذیرش تلفات نیست؛ چراکه سوانح رانندگی از امور عینی و مادی به شمار می‌روند و تمامی امور مادی نیز با تمهیدات علمی، انضباط، تدبیر و مدیریت منسجم مهارپذیر و قابل کاهش هستند. آنچه بیرون از توان بشر قرار دارد قضای محتوم است، اما بلایا و آسیب‌ها را می‌توان با برنامه‌ریزی راهبردی مهار کرد.

امیری ضمن اشاره به آمار تصادفات شش ماهه اول سال و با یادآوری تجربه موفق استان در دوره‌های پیشین و تقدیر وزارت کشور از اقدامات نظارتی، گفت: کاهش تصادفات برون‌شهری در برخی محور‌ها بیانگر ثمربخشی اقدامات تخصصی است، اما رشد تلفات در معابر روستایی، حساسیت مضاعف پلیس راه و اداره‌کل راهداری را برای ایمن‌سازی این مسیر‌ها می‌طلبد.

او با اشاره به سهم ۵۰ درصدی کلان‌شهر شیراز از جمعیت استان و افزایش جان‌باختگان در معابر درون‌شهری طی بازه زمانی یادشده، شهرداری شیراز را به تحلیل دقیق نقاط سانحه‌خیز و تسریع در رفع نواقص هندسی مکلف کرد و افزود: مدیریت تصادفات وظیفه‌ای فرابخشی است؛ بر همین مبنا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس موظف است تکالیف تفکیک‌شده کلیه دستگاه‌ها را استخراج و در قالب نظامی مدون ابلاغ کند. استاندار فارس با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات استانی، فرمانداران را موظف کردجلسات منظم شورای ترافیک شهرستان‌ها را با حضور مسئولان ذی‌ربط تشکیل دهند و صورت‌جلسات مربوطه را جهت پایش و نظارت مستمر به حوزه معاونت عمرانی استانداری ارسال نمایند.

امیری ایمن‌سازی معابر شهری شیراز، اجرای خط‌کشی‌ها، نصب علائم هشداردهنده در محل‌های عبور عرضی شهروندان و احداث پل‌های هوایی را از تکالیف شهرداری دانست و فرماندهی پلیس راهور را به نظارت قاطع بر تردد راکبان موتورسیکلت، کنترل گواهینامه و اجرای قانون کلاه ایمنی مکلف کرد.

رئیس شورای ترافیک استان همچنین با اشاره به ضرورت نظم‌بخشی به هسته مرکزی شهر شیراز و بزرگراه‌ها، خواستار سامان‌دهی دست‌فروشان و وانت‌بار‌های حاشیه معابر از طریق همکاری مشترک شهرداری و فرماندهی انتظامی شد و پیرامون سامانه‌های ثبت تخلف گفت: با هماهنگی شورای تأمین استان، سامانه دوربین‌های نظارتی معابر درون‌شهری و ارسال لحظه‌ای پیامک تخلف به رانندگان باید با سرعت توسط شهرداری و پلیس راهور عملیاتی شود.

استاندار فارس به ضرورت بازدارندگی آرای قضایی در تخلفات رانندگی پرخطر نیز اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از مجازات‌های تکمیلی و توجیه قضات در شعب رسیدگی‌کننده با بهره‌گیری از شواهد هلال‌احمر و کارشناسان ضروری است؛ چنان‌که رانندگی در حالت زوال اراده که بر مبنای نظر قطعی کارشناسی پلیس و پزشکی قانونی به اثبات می‌رسد، حتی در صورت تفاوت در احراز شروط شرعی، از منظر عرفی و مسئولیت مدنی دارای آثار حقوقی مشخص است و با نگرش دقیق به سلب پوشش‌های حمایتی بیمه‌ای، می‌توان بازدارندگی چشمگیری در جامعه رقم زد.

امیری نقش رسانه ملی در فرهنگ‌سازی ترافیکی را ممتاز ارزیابی کرد و گفت: با تدوین جدولی جامع توسط معاونت عمرانی و صدا و سیمای مرکز فارس، حضور مدیران دستگاه‌های عضو شورای ترافیک در برنامه‌های رسانه‌ای و تولید محتوای مؤثر برای فضای مجازی با هدف نهادینه‌سازی انضباط رانندگی در دستور کار قرار گیرد.

او در پایان با تصویب اختصاص اعتباراتی از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت خرید دوربین‌های پایش تصویری، بر تأمین دستگاه‌های سنجش الکل، نصب ۵۰ دستگاه دوربین نظارتی در کمربندی‌ها و بزرگراه‌های شیراز و تسریع در موج‌گیری و بهسازی محور فیروزآباد به لامرد و سایر نقاط حادثه‌خیز استان تأکید کرد.

در این جلسه و پیش از سخنان استاندار محمودرضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی، یوسف ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان، داریوش اکبری رئیس پلیس راهور استان، مسعود مقیمی رئیس اداره عملیات پلیس راه شمال استان فارس و محمدحسن اسدی شهردار شیراز و دیگر اعضای شورای ترافیک گزارشی از عملکرد دستگاه متبوع خود و نقطه‌نظراتی در خصوص مدیریت ترافیک و حمل و نقل در فارس به حضور مدیر ارشد استان ارائه کردند.

منبع: استانداری فارس