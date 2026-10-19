منابع آگاه از روند میانجیگری به العربی الجدید گفتند تلاش‌های قطر و پاکستان برای کاهش اختلافات تهران و واشنگتن ادامه دارد و انتظار می‌رود طی هفته جاری گشایشی در این روند حاصل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع آگاه از روند میانجیگری میان ایران و آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود در پی تلاش‌های مستمر میانجیگران در قطر و پاکستان برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، طی هفته جاری گشایشی در این روند حاصل شود.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، تأکید کردند که تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاهش اختلافات تهران و واشنگتن و ترغیب دو طرف به ارائه امتیاز‌های متقابل برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ همچنان ادامه دارد.

این منابع، با وجود تداوم لحن تهدیدآمیز مقام‌های ایران و آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر آینده، احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه در شرایط کنونی را بعید دانستند.

در همین حال، برخی رسانه های ایران شامگاه گذشته از احتمال سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران خبر داده بود؛ سفری که در صورت انجام می‌تواند در چارچوب تلاش‌های اسلام‌آباد برای پیشبرد روند میانجیگری میان ایران و آمریکا ارزیابی شود.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، پاکستان
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