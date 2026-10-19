مدیرکل پست فارس با اعلام ثبت تراز مثبت ترافیکی و پردازش نزدیک به ۸ میلیون مرسوله در نیمه نخست سال جاری، از اجرای مگاپروژه راه‌اندازی «هاب پستی جنوب کشور» در شیراز با قابلیت ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد راستی‌کردار مدیرکل پست استان فارس با تاکید بر دگرگونی نقش شبکه پستی در دنیای امروز اظهار داشت: صنعت پست دیگر صرفاً یک سامانه نامه‌رسانی سنتی نیست، بلکه شریان اصلی زنجیره تأمین، پیشران تجارت الکترونیک و بستر زیربنایی تحقق حکمرانی داده مبنا در کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به زیرساخت‌ها و توان عملیاتی شبکه پستی استان افزود: هم‌اکنون یک‌هزار و ۵۷۵ نفر در قالب نیرو‌های رسمی، شرکتی، پیمانکاران حمل‌ونقل و متصدیان دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی در استان فعال هستند. این خدمات از طریق ۷۶۶ درگاه دسترسی و با بهره‌گیری از ناوگانی متشکل از ۲۱۵ خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت در ۱۲۱ خط مبادله‌ای مویرگی به ۳۷ شهرستان و روستا‌های تابعه ارائه می‌شود.

مدیرکل پست استان فارس تراز ترافیکی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵ میلیون مرسوله از فارس صادر و قریب به ۳ میلیون مرسوله وارد استان شده است. در مجموع طی این مدت نزدیک به ۸ میلیون مرسوله پردازش و ارسال شده و مرسولات صادره تجاری و خرید‌های اینترنتی استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۰ درصدی را ثبت کرده است.

راستی‌کردار پروژه ملی نشانی استاندارد مکانی (G-NAF) را از کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار دولت برشمرد و تصریح کرد: بانک اطلاعاتی استان مشتمل بر بیش از ۴ میلیون رکورد و ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مکان است. در حال حاضر پیشرفت توسعه شهری این طرح در فارس ۸۵ درصد و توسعه روستایی ۴۴ درصد است که با رفع موانع پلاک‌کوبی و نقشه‌های پایه روستایی از طریق تفاهم‌نامه‌های استانی، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

او، مگاپروژه راه‌اندازی «هاب پستی جنوب کشور» در شیراز را حیاتی‌ترین برنامه راهبردی پست فارس خواند و اعلام کرد: بر اساس مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی پست، شیراز به عنوان هاب پستی جنوب کشور و مرکزیت مبادلات و ترانزیت پستی استان‌های بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد و فارس تعیین شده است. تمامی تجهیزات هوشمند و دستگاه‌های سورتینگ نسل سه خریداری شده و به محض تحویل و تخلیه فضای فیزیکی مورد نظر، عملیات نصب و راه‌اندازی آغاز خواهد شد؛ پروژه‌ای که کاهش مدت‌سیر مراسلات و ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی را به همراه دارد.

مدیرکل پست استان فارس همچنین با اشاره به طرح‌های نوین و فناورانه عنوان کرد: به‌کارگیری فناوری نویسه‌خوان نوری (OCR) جهت پردازش خودکار آدرس‌ها، اتصال سامانه‌های رهگیری برخط با بارکد ۲۴ رقمی، پیگیری هوشمندسازی سامانه‌ها از جمله وب‌اپلیکیشن «پست من» و توسعه خدمات اختصاصی نظیر تخصیص کدپستی به سیاه‌چادر‌های عشایری و اطلس مکانی مدارس، از اقدامات راهبردی در راستای هوشمندسازی و توسعه عدالت ارتباطی است.

راستی‌کردار در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان، پستچی‌ها و عوامل پستی استان در سراسر چرخه خدمت‌رسانی تاکید کرد: شبکه پستی بدون وقفه و در تمام ایام سال، یکی از حساس‌ترین خدمات اجرایی کشور را ارائه نموده و با تمام توان در مسیر ارتقای کیفیت و رضایت‌مندی شهروندان گام برمی‌دارد.

منبع: پست فارس 

برچسب ها: پست فارس ، مرسولات ، تجاری ، خریدهای اینترنتی ، هاب پستی
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