باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم، از چهار واحد صنعتی نمونه که در حوزه‌های بازیافت باتری، تولید سیمان، باتری‌سازی و صنایع غذایی فعالیت دارند، به دلیل رعایت الزامات و ضوابط استاندارد در فرایند تولید تجلیل شد.

در این همایش، از دو دانش‌آموز که با عنوان سفیران استاندارد در مدارس فعالیت می‌کنند نیز قدردانی شد. این دانش‌آموزان با آگاه‌سازی همسالان خود درباره اهمیت استاندارد و نحوه شناسایی محصولات دارای نشان استاندارد، در ترویج فرهنگ مصرف کالای استاندارد نقش‌آفرینی می‌کنند.

ابراهیمی، معاون اقتصادی استاندار قم، در این مراسم با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد در تولید محصولات اظهار کرد: تولیدکنندگان باید محصولاتی عرضه کنند که مصرف‌کنندگان با مشاهده نشان استاندارد، با اطمینان خاطر و بدون دغدغه آن‌ها را خریداری کنند.

مدیرکل استاندارد استان قم نیز با اشاره به فعالیت حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان گفت: بیش از ۵۰۰ واحد از این مجموعه‌ها مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات افزود: اداره کل استاندارد در تلاش است واحدهای صنعتی را به رعایت الزامات استاندارد سوق دهد و در صورت دریافت نکردن نشان استاندارد برای محصولات مشمول، ناگزیر به بازنگری در مجوزهای مربوط خواهد بود.

در این همایش، بر ضرورت نظارت مستمر بر فرایند تولید، ارتقای کیفیت محصولات و آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت خرید کالاهای دارای نشان استاندارد تأکید شد؛ موضوعی که می‌تواند ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی را فراهم کند.