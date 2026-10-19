باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-مهرداد محمدپور شاطری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از پرستاران نیکوکار در بیمارستان سراب تجلیل شد وگفت:وقتی افراد در کنار مسئولیت‌های سنگین شغلی، بخشی از توان خود را به گره گشایی از نیازمندان اختصاص می‌دهند، شبکه‌ای پایدار از همدلی و مشکارکت‌های مردمی شکل می‌گیرد که تضمین کننده بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت است.

همچنین با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی، یک سری جهیزیه کامل به ارزش ۵ میلیارد ریال به یک نوعروس تحت پوشش اهدا شد.

آقای محمدپور شاطری، در ادامه سفر خود به شهرستان سراب بمناسبت روز عصای سفید، با جانباز ۷۰ درصد آقای پرویز اولاد قلی دیدار و از وی تجلیل کرد.

آقای پرویز اولاد قلی در سال ۱۳۷۷ به دلیل انفجار انبار مهمات در پیرانشهر از ناحیه چشم مجروح شده و به درج رفیع جانبازی نائل آمده است.