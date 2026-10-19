مجموعه پویانمایی «موزه» به عنوان اثر برگزیده در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی معاصر ایونی (ICONA) یونان به نمایش گذاشته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پویانمایی «موزه» از تولیدات مرکز پویانمایی صبا به کارگردانی مشترک بهروز یغمائیان و آبتین یغمائیان، در هشتمین دوره این جشنواره که در شهر کورفو یونان برگزار می‌شود، به عنوان یکی از آثار منتخب انتخاب شده است. این انتخاب، گامی دیگر در معرفی ظرفیت‌های پویانمایی ایرانی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده توجه جشنواره‌های معتبر جهانی به تولیدات باکیفیت و هویت‌مدار ایران است.

گروه هنر‌های صوتی و تصویری دانشگاه ایونی جشنواره ICONA را  برگزار می‌کند و به عنوان یکی از رویداد‌های تخصصی و مهم در حوزه پویانمایی معاصر محسوب می‌شود. هدف اصلی این جشنواره، معرفی بهترین آثار پویانمایی از سراسر جهان، حفظ و توسعه میراث فرهنگی فیلم‌های پویانمایی، ایجاد زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی و تقویت گفت‌و‌گو میان فیلم‌سازان، متخصصان و مخاطبان است. دوره هشتم این رویداد از ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر کورفو برگزار خواهد شد.

مجموعه پویانمایی «موزه» با بهره‌گیری از تکنیک استاپ‌موشن، اثری جذاب، سرگرم‌کننده و در عین حال آموزشی است که با هدف آشنایی کودکان با تاریخ هنر، معماری و تمدن ایران تولید شده است. این مجموعه بیننده را به سفری در زمان می‌برد تا از طریق ماجرا‌های شخصیت‌های محبوب و فضای داستان‌محور، هویت فرهنگی، اجتماعی و تمدنی آثار هنری ایرانی را کشف کند. طراحی دکور و فضای هر قسمت از این مجموعه برگرفته از معماری تاریخی، تزئینات سنتی و بنا‌های کهن ایران است و پیوندی مستحکم میان هنر تجسمی، معماری ایرانی و روایت داستانی برقرار می‌کند.

حضور «موزه» در جشنواره ICONA، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های پویانمایی ایران در یکی از رویداد‌های تخصصی اروپا به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر تولیدات ایرانی به مخاطبان و متخصصان بین‌المللی باشد.

منبع: روابط‌عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما

برچسب ها: پویانمایی ، معاونت سیما
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