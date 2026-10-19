حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0631\u0648\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0644\u0630\u06a9\u0631 \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n