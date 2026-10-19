باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم

تصاویری از حال و هوای ساعاتی قبل رواق دارالذکر و حضور زائران بر سر مزار رهبر شهید انقلاب را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حال و هوای ساعاتی قبل رواق دارالذکر و حضور زائران بر سر مزار رهبر شهید انقلاب را مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

جزئیات مجروحیت رهبر معظم انقلاب از زبان رئیس اورژانس + فیلم

حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

معنای شهادت در نگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم

حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۷۰۸

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
آیا مادربمب‌ها از بمب هیروشیما قوی‌تر است؟ + فیلم
۶۵۷

آیا مادربمب‌ها از بمب هیروشیما قوی‌تر است؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۶۱۹

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۶۰۶

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ترامپ جنگ با ایران را «رزمایش نظامی» خواند + فیلم
۵۲۴

ترامپ جنگ با ایران را «رزمایش نظامی» خواند + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha