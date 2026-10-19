سخنگوی نظامی انصارالله یمن، اعلام کرد حملات موشکی به چند مرکز بسیج نیرو در عربستان سعودی، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله در نیرو‌های مسلح یمن، روز دوشنبه حمله به چند مرکز بسیج نیرو در عربستان سعودی را تأیید کرد.

سریع در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حمله به اردوگاه «العَلَم» را که به گفته وی تحت مدیریت افسران سعودی در مناطق شرقی قرار دارد، تأیید کرد.

وی اعلام کرد: «این حمله ده‌ها کشته و زخمی از نیرو‌های بسیج دشمن سعودی، از جمله افسران سعودی، بر جای گذاشت.»

سخنگوی نظامی انصارالله در پیامی دیگر نیز از حمله به شش مرکز دیگر در مناطق «السُقیا» و «رأس‌العاره» با استفاده از موشک‌های بالستیک خبر داد که این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

سریع در پایان اظهارات خود هشدار داد: «به فریب‌خوردگانی که دشمن سعودی می‌کوشد با پول آلوده خود آنان را به سوی آتش مرگ بکشاند، هشدار می‌دهیم که به این فراخوان‌ها پاسخ ندهند و اجازه ندهند به‌جای سربازانی که برای جان آنان ارزشی قائل نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند.»

منبع: المسیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله عربستان به یمن
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