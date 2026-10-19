باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس در تشریح مراحل قانونی خاکسپاری شهدای گمنام در شیراز اظهار داشت: تاکنون ۱۱ یادمان شهید گمنام در شیراز ایجاد شده که بخش عمده‌ای از آنها در چهار سال اخیر احداث و تکمیل شده‌اند و به عنوان قلب فرهنگی محلات فعالیت می‌کنند.

او افزود: در سال جاری افزون بر اجرای برنامه‌های متنوع در بیش از ۱۱۵ موکب شبانه با پشتیبانی شهرداری، اعتبار بسیار خوبی برای تکمیل یادمان‌های موجود و انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر یادمان توسط شهرداری شیراز هزینه شده است که بوستان دراک و یادمان میانرود نمونه‌های بسیار خوبی از این مهم می‌باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس با تأکید بر تمهیدات و فرآیند خاکسپاری شهدا در بوستان‌ها و اماکن عمومی اعلام کرد: باید فرایند قانونی آن طی شود که مرحله اول فرم درخواستی خاکسپاری شهید باید به امضا و تصویب اعضا برسد که اعضای آن شامل امام‌جمعه، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار منطقه، فرمانده سپاه و بخشدار مرکزی می‌باشد و پس از تایید نهایی و ارائه پیوست طرح مهندسی المان به این اداره ارجا میشود مطابق آن تیم تخصصی اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت فارس نسبت به بررسی طهارت زمین و دیگر موارد و انجام تعهد تکمیل یادمان اقدام نموده و پس از تکمیل پرونده و ارجای آن به بنیاد مرکز و تایید نهایی آن و بشرط تکمیل ۷۰ درصد سازه یادمان، مجوز خاکسپاری شهید توسط ریاست محترم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ابلاغ می‌شود.

سردار کوشکی با اشاره به تقاضای بیش از ۱۰۰ نقطه در سطح استان و چندین نقطه در شیراز خاکسپاریشهید گمنام بیان کرد: تمامی درخواست‌ها در ستاد تخصصی مربوطه بحث و بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد.

او اشاره به حواشی به وجود آمده در خصوص خاکسپاری شهید گمنام در یکی از نقاط شیراز خاطرنشان کرد: شهردار شیراز و شخص شهردار و این اداره هیچ‌گونه مخالفتی با خاکسپاری شهید گمنام نداشته و ندارند که، اما فرایند قانونی اقدام لازم مانند سایر درخواست‌ها باید صورت خواهد گرفت؛ که متاسفانه تاکنون فرم درخواست نهایی مربوط به سال ۱۴۰۵ شهید به این اداره کل ارائه نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس آخرین بررسی صورت گرفته تاکنون برای خاکسپاری شهید گمنام در سه نقطه شهر شیراز با توجه به طی مراحل و فرایند قانونی مجوز اولیه خاکسپاری شهید گمنام اخذ شده است.