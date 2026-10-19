معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر نقش مهم معاونت‌های تبلیغات و روابط عمومی فراجا در رده‌های سراسر کشور در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، فعالیت در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای را مصداق جهاد کبیر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، سرتیپ دوم پاسدار محمد بهرامی، معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در کارگاه توجیهی تخصصی ارتقاء سواد رسانه‌ای معاونین تبلیغات و روابط عمومی رده‌های عقیدتی سیاسی فراجا، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان این حوزه، بر اهمیت جهاد فرهنگی و رسانه‌ای در مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به جایگاه جهاد در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: جهاد یکی از واجبات دین مبین اسلام است و ابعاد مختلفی از جمله جهاد دفاعی، نظامی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای دارد. دشمنان همواره درصدد مقابله با ارزش‌های الهی و انسانی هستند و در چنین شرایطی، مسلمانان وظیفه دارند با قدرت و صلابت در برابر آنان ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه هزینه ایستادگی و مقاومت به‌مراتب کمتر از تسلیم شدن در برابر دشمنان است، افزود: جهاد در اسلام برای کشورگشایی، ریختن خون بی‌گناهان و دستیابی به منافع دنیوی نیست، بلکه هدف آن حاکمیت ارزش‌های الهی و دفاع از دین خداست. از همین رو، فعالیت در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای نیز باید در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی قرار گیرد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه فعالیت در عرصه فرهنگی، رسانه‌ای و فضای مجازی مصداق جهاد کبیر است، تصریح کرد: کارکنان این حوزه باید بدون خستگی و سستی در میدان حضور داشته باشند؛ چراکه دشمنان شبانه‌روز در حال فعالیت هستند و مقابله با جنگ ترکیبی آنان، تلاش مستمر و اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای اثربخش را می‌طلبد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های معاونت تبلیغات و روابط عمومی فراجا گفت: تولید محتوا، فضاسازی فرهنگی، تعظیم شعائر و مناسبت‌های مذهبی و انقلابی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مستندسازی فعالیت‌ها، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی و هنری و فعالیت در فضای مجازی، بخشی از مأموریت‌های این معاونت است که با تلاش همکاران در ستاد و رده‌های انتظامی دنبال می‌شود.

سردار بهرامی افزود: با وجود تغییرات ساختاری و واگذاری مسئولیت‌های حوزه قرآن، عترت و نماز به بخش مربوطه، از مأموریت‌های معاونت تبلیغات و روابط عمومی کاسته نشده است و این معاونت همچنان باید با قدرت و جدیت به فعالیت‌های تخصصی خود در حوزه تبلیغات، روابط عمومی و فضای مجازی ادامه دهد.

وی، ترویج گفتمان امامین انقلاب و مقام معظم رهبری را از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای برشمرد و تأکید کرد: بیانات، پیام‌ها و فرامین رهبر معظم انقلاب باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و بدون وقفه در کانال‌ها و بستر‌های رسانه‌ای منتشر شود. گفتمان ولایت باید در تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد و مبنای برنامه‌ریزی و فعالیت‌های این حوزه باشد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق دستورکار‌ها و برنامه‌های ابلاغی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های ابلاغی و تدابیر فرماندهی تدوین می‌شوند و باید به‌دقت مطالعه و برای نیرو‌های زیرمجموعه تبیین شوند. معاونین تبلیغات و روابط عمومی نیز باید اجرای برنامه‌های مصوب را به‌صورت مستمر پیگیری کنند و در شرایط مختلف، مدیریت صحیحی بر روند اجرای مأموریت‌ها داشته باشند.

سردار بهرامی با اشاره به اهمیت کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها اظهار داشت: صرف برگزاری یک برنامه کافی نیست؛ بلکه برنامه‌ها باید با رعایت کیفیت لازم و با حضور مخاطبان هدف برگزار شوند. اگر امکان اجرای مناسب برنامه‌ای فراهم نیست، نباید صرفاً برای ثبت آمار، آن را به‌صورت غیراثربخش برگزار کرد. همچنین گزارش عملکرد‌ها باید دقیق، مستند و منطبق با اقدامات انجام‌شده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش مخاطبان، تولید و انتشار محتوای اثرگذار و تعامل با سایر گروه‌ها و کانال‌ها را از اولویت‌های فعالیت در فضای مجازی دانست و گفت: ماهیت فعالیت معاونت تبلیغات و روابط عمومی، رسانه‌ای است و این معاونت باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تولیدات مناسب و اثرگذار را توسعه دهد. این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت‌های فضای مجازی افزود: هر محتوایی که در کانال‌های رسمی منتشر می‌شود، می‌تواند به‌عنوان موضع رسمی روابط عمومی آن رده یا استان تلقی شود؛ بنابراین، در انتشار مطالب باید دقت کافی صورت گیرد و از انتشار محتوایی که موجب تفرقه، ناامیدی یا توهین می‌شود، پرهیز شود. همچنین گزارش‌ها و تولیدات باید از مسیر معاونت تبلیغات و روابط عمومی ارائه و پیگیری شوند.

وی پوشش کامل خبری و رسانه‌ای سفر‌ها و برنامه‌های رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و تقویت ارتباط مستمر با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را از دیگر وظایف مهم این معاونت برشمرد و بر ضرورت انعکاس دقیق اخبار و اظهارات مسئولان، بدون دخل و تصرف در محتوای سخنان آنان، تأکید کرد.

سردار بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین بر به‌روزرسانی فضاسازی‌های فرهنگی و انقلابی، معرفی و چهره‌نگاری شهدای انتظامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و استفاده از ظرفیت گروه‌های سرود کارکنان و فرزندان آنان در برنامه‌ها و تجمعات مردمی تأکید کرد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان تبلیغات و روابط عمومی رده‌های انتظامی سراسر کشور خاطرنشان کرد: باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و اجرای به‌موقع برنامه‌های فرهنگی، دینی، اعتقادی، بصیرتی و رسانه‌ای، در برابر اقدامات فرهنگی دشمنان ایستادگی کرد و برای ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تقویت جبهه انقلاب اسلامی تلاش بیشتری داشت.

برچسب ها: عقیدتی سیاسی ناجا ، تولید محتوا
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