رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح باید با ثبت و تحلیل دقیق تجربه‌ها و درس‌آموخته‌های جنگ، متناسب با ماهیت ترکیبی، فناورانه، اطلاعاتی و شناختی جنگ‌های آینده، توان دفاعی کشور را ارتقا دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در آیین تجلیل از مجاهدت‌های وزیر شهید، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، و معارفه مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در ابتدای سخنان خود با تجلیل از شخصیت، اخلاق، تدبیر و خدمات شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، او را مدیری شایسته و الگویی ارزشمند برای مجموعه وزارت دفاع دانست و برای آن شهید والامقام، دیگر شهدای نیرو‌های مسلح و فرماندهان شهید، علو درجات مسئلت کرد.

وی همچنین از تلاش‌های سردار سید مجید ابن‌الرضا در دوره مسئولیت سرپرستی وزارت دفاع قدردانی کرد و با اشاره به آغاز مسئولیت مهرداد اخلاقی کتابچی، برای وی در انجام مأموریت‌های خطیر این وزارتخانه آرزوی توفیق کرد.

جنگ‌های اخیر؛ ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی

سرلشکر عبداللهی با اشاره به تحولات امنیتی و جنگ‌های اخیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و همواره در برابر تعرض و تجاوز، از کشور و ملت خود دفاع کرده است.

وی با بیان اینکه تجربه جنگ‌های اخیر، ضرورت بازنگری در شیوه‌های آمادگی و مقابله با تهدید‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است، افزود: جنگ‌های آینده صرفاً به یک حوزه محدود نخواهند بود و ابعاد ترکیبی، فناورانه، اطلاعاتی و شناختی در آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ ازاین‌رو، نیرو‌های مسلح باید با ثبت دقیق تجربه‌ها و درس‌آموخته‌ها، برای مواجهه با تهدید‌های نوظهور برنامه‌ریزی کنند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، انسجام ملی، ایستادگی مردم، هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام و تلاش نیرو‌های مسلح را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار برشمرد و بر ضرورت حفظ این همبستگی تأکید کرد.

تقویت بازدارندگی با تکیه بر فناوری و توان بومی

وی با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت بازدارندگی کشور، اظهار داشت: باید با شناخت دقیق تهدیدها، ظرفیت‌های دفاعی را متناسب با ماهیت جنگ‌های آینده ارتقا داد و در حوزه‌هایی همچون موشکی، پهپادی، پدافند هوایی، تجهیزات دریایی، الکترونیک و ارتباطات، توسعه فناوری و افزایش دقت و اثربخشی تجهیزات را با جدیت دنبال کرد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و دانش‌های پیشرفته، خواستار برنامه‌ریزی کارشناسی برای استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها در نیرو‌های مسلح شد و افزود: حرکت در لبه دانش، ارتقای کیفیت تجهیزات و توجه هم‌زمان به هزینه و کارآمدی، از الزامات تقویت توان دفاعی کشور است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و شبکه همکاران صنعتی تأکید کرد و توجه به سرمایه انسانی متخصص، متعهد و باانگیزه را از عوامل اصلی پیشرفت مجموعه دفاعی دانست.

دفاع اقتصادی و افزایش بهره‌وری

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر اهمیت اقتصاد دفاعی، اظهار داشت: باید منابع و امکانات کشور به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بیشترین اثر را در افزایش توان دفاعی داشته باشند.

وی مولدسازی دارایی‌های غیرمولد، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و هدایت منابع به سمت مأموریت‌های اولویت‌دار را ضروری دانست و بر لزوم توجه به سیاست «یک تیر، یک هدف» و افزایش دقت و اثربخشی تجهیزات تأکید کرد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به نقش وزارت دفاع در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تصریح کرد: این وزارتخانه باید با شناخت دقیق نیاز‌های عملیاتی فرماندهان، هماهنگی نزدیک با ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا و تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز، زمینه تقویت توان عملیاتی نیرو‌های مسلح را فراهم کند.

صیانت از اطلاعات و تقویت امنیت

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از اطلاعات و سرمایه‌های راهبردی کشور را از الزامات اساسی فعالیت‌های دفاعی دانست و بر ضرورت تقویت سازوکار‌های حفاظتی و امنیتی تأکید کرد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به اهمیت ارتباطات امن و حوزه الکترونیک، خواستار توجه ویژه به توسعه این ظرفیت‌ها شد و بر لزوم افزایش هوشیاری در برابر تهدید‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از تجربه‌های جنگ‌های اخیر تأکید کرد.

توجه به معیشت کارکنان و تقویت خدمات رفاهی

سرلشکر عبداللهی، بهبود معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح و توسعه خدمات رفاهی و درمانی را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری مستمر برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سازمان اتکا، بر ضرورت تداوم برنامه‌های تحول‌آفرین، ارتقای خدمات درمانی و بیمه‌ای و تقویت حمایت از کارکنان، بازنشستگان و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

تأکید بر همکاری و هم‌افزایی در وزارت دفاع

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پایان، با اشاره به تجربه و شناخت مهرداد اخلاقی کتابچی از مجموعه وزارت دفاع و صنعت دفاعی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی مدیران و کارکنان این وزارتخانه، روند تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح و ارتقای توان دفاعی کشور با قوت ادامه یابد.

وی تأکید کرد: پیشبرد مأموریت‌های وزارت دفاع نیازمند عزم و اراده جمعی است و همه مدیران و سازمان‌های تابعه باید با هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در مسیر بازیابی و بازآرایی توان دفاعی کشور گام بردارند.

منبع: وزارت دفاع 

برچسب ها: وزارت دفاع ، نیروهای مسلح
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