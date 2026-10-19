باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد اخلاقی کتابچی در آیین تجلیل از مجاهدت‌های وزیر شهید، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، و معارفه وزیر دفاع، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، به‌ویژه وزیر شهید دفاع، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، از اعتماد فرماندهان نیرو‌های مسلح، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، همه نمایندگان مردم و کارکنان مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌کردن زمینه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وی تشکر کرد و با قدردانی از همکاران خود در وزارت دفاع و سازمان صنایع دفاع، بر مسئولیت سنگین خود در ادامه مسیر خدمت به نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح، اولویت فوری وزارت دفاع

وزیر دفاع با اشاره به شرایط زمانی و ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور اظهار داشت: شرایط کنونی ایجاب می‌کند فعالیت‌های وزارت دفاع بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یابد و نیاز‌های نیرو‌های مسلح با جدیت پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین تجهیزات و اقلام موردنیاز نیرو‌های مسلح افزود: باید در فرصت باقی‌مانده، نیاز‌هایی که در ماه‌های گذشته برای تأمین آنها اقدامات لازم انجام شده است، با سرعت بیشتری پیگیری و تکمیل شود.

اخلاقی کتابچی در همین راستا، از برگزاری نخستین نشست کاری خود در وزارت دفاع پس از رای اعتماد خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود، هیچ وقفه‌ای حتی در حد یک ساعت در انجام وظایف و پیگیری مأموریت‌ها جایز نیست.

بررسی مستقیم نیاز‌های عملیاتی نیرو‌های مسلح

وزیر دفاع با اشاره به برگزاری نشست با فرماندهان نظامی برای بررسی دقیق نیاز‌های عملیاتی، اظهار داشت: در نخستین گام، جلسه‌ای با فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئولان مرتبط برگزار شده است تا نیاز‌های اعلام‌شده به‌صورت دقیق بررسی و با برنامه‌های در دست اجرای وزارت دفاع تطبیق داده شود.

وی افزود: این جلسات با سایر نیرو‌های مسلح، از جمله نیروی دریایی سپاه، نیرو‌های ارتش و مجموعه‌های پدافندی نیز ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود اقدامات وزارت دفاع در مسیر درست و متناسب با نیاز‌های واقعی نیرو‌های مسلح پیش می‌رود.

تداوم حرکت جهادی و تقویت یکپارچگی وزارت دفاع

اخلاقی کتابچی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در وزارت دفاع برای تأمین اقلام موردنیاز نیرو‌های مسلح، بر ضرورت تداوم رویکرد جهادی و نگاه انقلابی در انجام مأموریت‌ها تأکید کرد و از تحویل کالا و اقلام مورد تأیید و ابلاغ‌شده به نیرو‌های مسلح خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت دفاع باید با هماهنگی و انسجام کامل فعالیت کند، اظهار داشت: وزارت دفاع مجموعه‌ای یکپارچه است و باید با حفظ وحدت سازمانی، مأموریت‌های محوله را با جدیت دنبال کند.

وزیر دفاع همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره وزارت شهید نصیرزاده و تلاش‌های سردار سید مجید ابن‌الرضا در دوره مسئولیت پیشین، بر ضرورت حفظ دستاورد‌های موجود و ارتقای سطح فعالیت‌ها تأکید کرد.

توجه به معیشت و رفاه کارکنان و خانواده‌های نیرو‌های مسلح

وزیر دفاع در تشریح اولویت‌های مدیریتی خود، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح و خانواده‌های آنان را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری جدی دانست.

وی بر ضرورت تدوین و اجرای راهکار‌های عملی برای بهبود وضعیت زندگی کارکنان، تقویت خدمات رفاهی و مسکن، رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و توسعه خدمات ویژه بازنشستگان تأکید کرد.

اخلاقی کتابچی همچنین افزایش اختیارات و امکانات سازمان‌های تابعه متناسب با مأموریت‌های محوله را ضروری دانست و تصریح کرد: هر مجموعه باید از ابزار‌ها و ظرفیت‌های لازم برای انجام مسئولیت خود برخوردار باشد و در مقابل، نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.

صیانت از آمادگی دفاعی و ارتقای ظرفیت‌های وزارت دفاع

وی با اشاره به شرایط امنیتی کشور و تداوم تهدید‌های پیش‌رو، بر ضرورت هوشیاری مستمر، تقویت سازوکار‌های حفاظتی و پشتیبانی مؤثر از مجموعه‌های مسئول امنیت تأکید کرد.

وزیر دفاع در پایان با قدردانی از فرماندهان، معاونان، مدیران و کارکنان وزارت دفاع، بر تداوم مسیر جهادی، حفظ انسجام مجموعه و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های نیرو‌های مسلح تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و تلاش جمعی، زمینه ارتقای توان دفاعی کشور و بهبود خدمات‌رسانی به کارکنان و خانواده‌های آنان بیش از پیش فراهم شود.

منبع: وزارت دفاع