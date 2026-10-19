باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی در آیین رونمایی از آثار جدید انتشارات ۲۷ بعثت که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد گفت: امروز ایران به عنوان قدرتی ظهور کرده که بزرگ‌ترین ابر قدرت جهان را تار و مار کرده که این افتخار بزرگ متعلق به ایران امروز است و این اتفاق، پدیده و دستاورد بزرگ، وظیفه یکایک ما را سنگین‌تر از گذشته می‌کند.

وی افزود: دشمن در ابتدا تصور می‌کرد که می‌تواند ظرف چند روز ایران را تسلیم کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، خلاف تصورات و محاسبات دشمن بود.

سخنگوی سپاه با بیان این که این جنگ را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد؛ جنگی که در نهایت دشمن را وادار به عقب‌نشینی از اهداف اولیه خود کرد گفت: دشمن در ابتدای جنگ دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد؛ نخست، تغییر نظام مقدس جمهوری اسلامی و دوم، تجزیه ایران به کشور‌های کوچک‌تر و قطعات متعدد.

وی افزود: ما هنگامی که مقاومت مردم ایران را که برخاسته از فرهنگ غنی این ملت بود، مشاهده کرد، به‌تدریج از اهداف خود عقب‌نشینی کرد و در نهایت به موضوع بازگشایی تنگه هرمز رسید که در تحقق آن نیز ناکام ماند.

سردار محبی ادامه داد: ملت ایران با ایستادگی، اراده قوی و پشتیبانی از رزمندگان، در برابر دشمن مقاومت کرد و نقش مهمی در ناکامی اهداف دشمن داشت. دشمن پس از گذشت ۲۵ روز، به دست‌وپا افتاد و تلاش برای شناسایی واسطه‌ها و میانجی‌ها را آغاز کرد تا بتواند از طریق یک تفاهم‌نامه به جنگ پایان دهد. با ورود واسطه‌ها به میدان، این روند تا روز سی‌ونهم ادامه یافت و سرانجام دشمن از روی استیصال و ناتوانی، تفاهم‌نامه را امضا کرد.

سخنگوی سپاه با بیان این که همه ما به عهدشکن بودن دشمن اذعان داشتیم و می‌دانستیم که به تعهدات خود پایبند نخواهد ماند گفت: همان زمان که مذاکرات در جریان بود، اعلام کردیم که انگشت ما روی ماشه است و اگر دشمن کوچک‌ترین نقض عهدی انجام دهد، ماشه را خواهیم چکاند.

وی افزود: دشمن نادان بار دیگر عهدشکنی کرد و با اعمال فشار بر عمان، مسیر تردد کشتی‌ها را به سمت جنوب تغییر داد و به این ترتیب، بند پنجم تفاهم‌نامه را نقض کرد. ما نیز همان‌طور که پیش‌تر هشدار داده بودیم، در واکنش به این عهدشکنی، ماشه را چکاندیم.

سردار محبی در ادامه گفت: دشمن پیش از این نیز در جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه تلاش کرد به اهداف خود دست پیدا کند، اما در هر دو جنگ ناکام ماند.

وی یادآور شد: اگر دشمن توان انجام این کار را داشت، قطعاً پیش از این اقدام کرده بود. امروز توان دشمن ضعیف‌تر و توان ما قوی‌تر شده است؛ وقتی آنها در اوج قدرت نتوانستند به اهداف خود برسند، قطعاً امروز با توان ضعیف‌تر نیز نخواهند توانست. ازاین‌رو، اظهارات و تهدیدات دشمن برای ما بیشتر خنده‌دار است تا اینکه بخواهیم آنها را به‌عنوان یک واقعیت جدی تلقی کنیم.

سخنگوی سپاه گفت: ترامپ یک انسان جنایتکار است و در جنایتکار بودن او هیچ تردیدی وجود ندارد. وی در همین مدت کوتاه جنایت‌های متعددی مرتکب شده و بعید نیست که بار دیگر نیز دست به جنایت بزند.

سردار محبی یادآور شد: اساساً ذات آمریکا بر جنایت استوار است و اگر بخواهیم جنایت‌های این کشور در سراسر جهان را فهرست کنیم، با فهرستی بسیار طولانی مواجه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: بعید نیست آمریکا دست به جنایت دیگری بزند، اما به اعتقاد ما امروز در شرایطی نیست که بتواند چنین اقدامی انجام دهد؛ چراکه تمام توان خود را به میدان آورد و شکست خورد.

سردار محبی گفت: وقتی حرفی می‌زنیم، به آن عمل می‌کنیم. ما مثل رئیس‌جمهور آمریکا نیستیم که صبح یک حرف بزنیم، بعدازظهر حرف دیگری بزنیم، شب حرفی متناقض. با حرف قبلی‌ای که بزنیم فردا صبح همه را رد کنیم. نه، ما پای حرفمان هستیم و به آن عمل می‌کنیم. چرا؟ چون به هدفمان و آرمان‌هایمان ایمان داریم و به برحق بودن خودمان و حرف‌هایی که می‌زنیم، اعتقاد داریم.

رشادت و ایثارگری نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی اخیر دست کمی از ایام دفاع مقدس نداشت

سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ هم در این مراسم گفت: در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ ۴۰ روزه، شاهد رشادت، فداکاری و ایثارگری هم‌رزمان‌مان در سپاه، ارتش و در همه مجموعه‌های نیرو‌های مسلح بودیم که بعضی از آنها، اگر نخواهیم بگوییم بیش از دوران دفاع مقدس برجسته‌تر بود، اصلا دست کمی از آن ایام نداشت.

منبع: ایرنا