سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که ۱۰ نفره شدن مس به ما خیلی کمک کرد و توانستیم به بازی سوار شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره برد پرگل سرخپوشان مقابل تیم مس شهر بابک اظهار کرد:جا دارد از هواداران ۲ تیم تشکر کنم که جو بسیار قشنگی را در ورزشگاه ایجاد کردند. هواداران تیم خود را تشویق می‌کردند و به حواشی کاری نداشتند و این موضوع کمک کرد تا فوتبال زیبایی را شاهد باشیم.

او افزود: در نیمه اول بازی یک مقدار ما روی ضد حملات خیلی خطرناک مس شهر بابک غافلگیر شدیم که در صحنه‌ای پیام نیازمند ما را در بازی نگه داشت. نیازمند در موقعیت تک به تک خوب عمل کرد و بعد از آن اخراج بازیکن حریف به تیم ما خیلی کمک کرد و ما  کاملا به بازی مسلط شدیم. بعضی از مواقع تیم مس شهر بابک ضد حملاتی ترتیب داد و تیم خطرناکی در این بخش بود. وقتی به گل رسیدیم یک مقدار استرس ما کمتر شد و بازیکنان بهتر بازی کردند و گردش توپ خوبی را داشتیم و تاکنیک‌های متنوعی را به نمایش گذاشتیم و در نیمه دوم بازی تیم بهتری بودیم. با توجه به اینکه تیم حریف  نفره شد، خیلی موقعیت نصیب ما شد و پنالتی از دست دادیم و یک صحنه مشکوک دیگر هم بود که می‌توانست پنالتی باشد. به نظرم گروه داوری کار خود را به خوبی انجام داد و تیم مس هم بازی خوبی به نمایش گذاشت.

تارتار گفت: بازیکنان ما جانانه جنگیدند و زحمت کشیدند و فوتبال زیبا و جوانمردانه‌ای را به نمایش گذاشتند. این بازی برای ما تمام شده وباید خودمان را برای بازی آینده آماده کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه بعد از  ۱۰ نفره شدن تیم مس شهر بابک هواداران معتقد بودند که داور سوت‌ها را به نفع پرسپولیس می‌زد، گفت: این موضوع باید کارشناسی شود و من کارشناس داوری نیستم، اما به نظرم تیم داوری کار خود را به درستی انجام داد.

تارتار درباره اینکه آیا تغییر پست محمد خدابنده‌لو روی عملکرد او تأثیرگذار بوده است؟ تصریح کرد: محمد در ذوب‌آهن و پیکان بازیکن خودم بود. او بازیکن بااستعدادی است و سوای محمد، تمام بازیکنان ما امروز خوب بازی کردند. وقتی نفرات یک تیم خوب بازی می‌کنند، قطعاً مربی خوشحال است که بازیکنانش رشد داشته‌اند و این موضوع ما را خوشحال می‌کند. تک‌تک این بازیکنان می‌توانند به تیم ملی کمک کنند.  ضمن احترام به سلیقه کادرفنی تیم ملی امیدوارم بچه‌های ما به این تیم دعوت شوند و به تیم ملی کمک کنند. من خداراشکر می‌کنم که همه بازیکنان  ما رشد کردند و در تک‌تک پست‌ها می‌بینید که بازیکنان ما فوتبال خوبی به نمایش می‌گذارند.

او  درباره میزبانی مس و شرایط چمن ورزشگاه خانگی این تیم گفت: امیدوارم تیم مس در لیگ بماند. وقتی چنین استادیوم و زمین چمن خوبی دارند، حیف است که در لیگ برتر نباشند.  امیدوارم زمین‌های دیگر را هم درست کنیم که فوتبال قشنگ شود. اگر می‌خواهیم فوتبال ما پیشرفت کند مهمترین فاکتور برای موفقیت زمین صاف و هموار است. متاسفانه سخت‌گیری نمی‌شود و بعضی از تیم‌ها دوست ندارند زمین خوب داشته باشند و امیدوارم مسئولان سخت بگیرند و اگر یک استادیوم شرایط برگزاری بازی زیبا ندارد، مسابقه در یک ورزشگاه دیگر بازی برگزار شود تا مسئولان آن شهرستان به فکر هموار کردن زمین‌شان بیفتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به حاشیه‌هایی که برای حضور سرخپوشان در شهر بابک پیش آمده بود،  خاطرنشان کرد: میزبانی شهر بابک خیلی عالی بود و از مسئولان شهر ممنون هستیم.  یک سوءتفاهمی بود که فکر می‌کنم برطرف شد و خداراشکر با درایت مسئولان، مسئله هتل حل شد.

تارتار درباره حمایت شرکت صنایع مس ایران از فوتبال در شهر‌های مختلف عنوان کرد: برای موفقیت و پیشرفت در فوتبال باید زیرساخت‌های خودمان را درست کنیم. خدا را شکر صنایع مس واقعاً استادیوم‌های خوبی ساخته و دیدید که فوتبال امروز خیلی متفاوت بود نسبت به هفته قبل و آن هم به دلیل زمین مساعد بود.

او در پاسخ به این سوال که اگر مس ۱۰ نفره نمی‌شد، نتیجه ۳ بر صفر به دست می‌آمد؟ گفت:  ۱۰ نفره شدن مس به ما خیلی کمک کرد و توانستیم به بازی سوار شویم. اتفاقاتی می‌افتد که ذهن بازیکن را درگیر کند و وقتی تیمی خوب عمل می‌کند، دشمنان زیادی دارد. به بازیکنان می‌گویم که باید قوی‌تر عمل کنند تا این دشمنان شکست بخورند. خدا را شکر بیفوما هم امروز فوق‌العاده بازی کرد و ان‌شاءالله بتواند این روند را به همراه بقیه بازیکنان  ادامه دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تارتار
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