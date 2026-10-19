باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با اشاره به اتفاقات بازی ملوان بندر انزلی و تراکتور تبریز و با تأکید بر پیوند عمیق و دیرینه اقوام ایرانی گفت: فوتبال باید زمینه‌ساز نشاط، احترام متقابل و تقویت همبستگی اجتماعی باشد و نباید اجازه داد برخی حاشیه‌ها، فضای فرهنگی ورزشگاه‌ها و وحدت میان مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.

او افزود: جمله ماندگار قائد شهید درباره بندر انزلی که فرمودند «انزلی مردش قهرمان است، زنش قهرمان است و جوانش قهرمان است»، برگرفته از پیشینه پرافتخار، فرهنگ غنی و توانمندی‌های مردم این شهر است.

استاندار گیلان تصریح کرد: مردم بندر انزلی در دوران دفاع مقدس، عرصه ورزش و دیگر عرصه‌های ملی، افتخارات ارزشمندی برای کشور رقم زده‌اند. کسب ۴ مدال رنگارنگ از سوی ورزشکاران انزلی‌چی در بازی‌های آسیایی اخیر نیز نشان داد جوانان این شهر افزون بر فوتبال، در رشته‌هایی مانند قایقرانی، بوکس و شنا نیز ظرفیت‌های درخشانی دارند.

حق‌شناس همچنین بندر انزلی را نمونه‌ای برجسته از همزیستی اقوام دانست و گفت: اقوام مختلف به ویژه هموطنان آذری‌زبان، سال‌های طولانی در کنار سایر مردم این شهر، با احترام و صمیمیت زندگی کرده و به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت اجتماعی و فرهنگی بندرانزلی تبدیل شده‌اند.

او این همزیستی ریشه‌دار را سرمایه‌ای ارزشمند برای گیلان و ایران دانست و افزود: پیوند میان اقوام ایرانی عمیق‌تر از آن است که تحت‌تأثیر حاشیه‌های مقطعی قرار گیرد. همه ما وظیفه داریم با گفتار و رفتار مسئولانه، از این سرمایه اجتماعی صیانت کنیم و زمینه گسترش دوستی و همدلی را فراهم آوریم.

استاندار گیلان تأکید کرد: ورزشگاه باید محیطی فرهنگی، آرام و امن باشد تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان بتوانند از تماشای رقابتی سالم و جوانمردانه لذت ببرند. هر سخن یا رفتاری که این آرامش را برهم بزند، چه آغاز کننده یک حاشیه باشد و چه در واکنش به اتفاقی از مسابقه‌ای دیگر شکل گرفته باشد، با روح ورزش و فرهنگ پهلوانی سازگار نیست.

حق‌شناس به پیشینه باشگاه ملوان بندر انزلی اشاره و تصریح کرد: ملوان فقط یک تیم فوتبال نیست؛ این باشگاه ریشه‌دار، بخشی از هویت اجتماعی بندر انزلی و نمادی از فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و هواداری مسئولانه در ورزش کشور است.

او از وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهاد‌های مسئول خواست حواشی ورزشگاه‌ها را با رویکردی منصفانه، عادلانه و وحدت‌آفرین بررسی کنند و گفت: طرح مسائل قومیتی و ساختارستیزانه و همچنین بیان ادعا‌های بدون پشتوانه از هر سو، به فضای همدلانه جامعه کمک نمی‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود همه طرف‌ها با حفظ احترام متقابل، از سخنان و رفتار‌هایی که موجب سوءتفاهم یا ایجاد فاصله میان مردم می‌شود، پرهیز کنند و قانون را ملاک قضاوت قرار دهند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان