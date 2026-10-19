باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ عزیز سهندی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ملی و مردمی «روستا آباد» آن را فرصتی کم‌نظیر برای عرضه مستقیم تولیدات روستاییان دانست.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه که به صورت دوره‌ای در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود، برای دو دوره میزبان استان آذربایجان‌غربی بوده است و بستر عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایع دستی، فرآورده‌های غذایی و پوشاک از مناطق روستایی و محلی فراهم شده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هدف اصلی این رویداد را برندسازی و ورود تولیدات مشاغل خرد و محلی به مسیر تجارت دانست و افزود: تلاش شد تا ارتباط مستمر و شبکه‌ای میان مشاغل خرد و متوسط برقرار شده و علاوه بر آن با توسعه فروش الکترونیک و اپلیکیشن‌های مخصوص فروش مشکل دسترسی به بازار با توجه به مسافت زیاد و محدودیت‌های جغرافیایی رفع شود.

سهندی با بیان اینکه این نمایشگاه یکی از بهترین فرصت‌ها برای معرفی محصولات با کیفیت روستاییان با قیمت مناسب به مردم بود، تأکید کرد: در این رویداد نیازهای ضروری خانواده‌ها در سبد مصرف خانوار در اولویت قرار گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی در زمینه عرضه و تقاضا به‌طور جدی پرداخت می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ادامه داد: به تازگی ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی بنیاد برکت استان اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال فرصت‌های شغلی جدید برای متقاضیان ایجاد شود.

وی افزود: با اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان حدود ۳ هزار نفر در قالب اشتغال‌زایی جذب می‌شوند که بخش عمده آن در رسته‌های تولیدات مستقیم کشاورزی، فرآورده‌های غذایی، صنایع دستی و پوشاک است رسته‌هایی که ۹۵ درصد آن‌ها از ظرفیت‌های بومی و مختص استان محسوب می‌شود.

جایگاه دوم آذربایجان‌غربی در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور

رضا دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه « روستا بازار» از کسب رتبه دوم استان در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با وجود شرایط سخت جنگی و تحریم‌ها آذربایجان‌غربی در قالب برنامه‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکهزار و ۶۰۰ پروژه کلنگ‌زنی و افتتاح واحدهای تولیدی را با حمایت بی‌وقفه دستگاه‌های اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسانده است.

وی اظهار کرد: بحث اشتغال و سرمایه‌گذاری بر اساس برنامه‌های استانداری به صورت جدی در دستور کار است و از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی اخبار مربوط به آن به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

دهقان افزود: علی‌رغم تمامی مشکلات موجود و شرایط جنگی کشور سرمایه‌گذاری‌های متعددی در استان انجام شده است و کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها و افتتاح واحدهای مختلف تولیدی با قدرت و قوت تمام دستگاه‌های اجرایی و در راس آن‌ها معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و به مرحله بهره‌برداری و تولید می‌رسند.

دهقان همچنین به موفقیت چشمگیر استان در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: بر اساس جمع‌بندی اشتغال استان‌های مختلف در سال ۱۴۰۴ آذربایجان‌غربی از نظر ایجاد اشتغال رتبه دوم و از نظر کاهش بیکاری نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است که جای تبریک به مدیران محترم، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و به ویژه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دارد که تلاش ویژه‌ای در این خصوص انجام دادند.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس هدف‌گذاری اشتغالی تعریف‌شده تلاش می‌کنیم در بخش‌های مختلف اقتصادی اشتغال لازم ایجاد شود تا جوانان ما به شغل دست یابند و بتوانند زندگی جدیدی تشکیل دهند و معیشت و زندگی خود را تأمین کنند.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌غربی بیش از ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و از این رو با توجه به اینکه این تولیدات عمدتاً در حوزه روستایی اتفاق می‌افتد نیازمند برنامه‌ریزی ویژه‌ای هستیم.

وی ادامه داد: توسعه زنجیره ارزش مخصوصاً در حوزه سیب، انگور و سایر محصولات کشاورزی و به‌ویژه در بخش بسته‌بندی و فروش از اولویت‌های ماست.همچنین باید کنسرسیوم‌های صادراتی و تشکل‌های مناسبی برای توسعه بازاریابی و فروش ایجاد شود تا در نهایت بتوانیم به امر صادرات نیز متصل شویم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی توسعه گلخانه و آبیاری نوین را با توجه به شرایط تامین آب و بارندگی استان و کشور یک بحث ویژه و ضروری عنوان کرد و افزود: قطعاً نیاز است در این حوزه نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی در ادامه به حمایت از کسب‌وکارهای خرد روستایی اشاره کرد و گفت: با توجه به توضیحات کافی ارائه‌شده از سوی عزیزان ستاد اجرایی و بنیاد برکت این کسب‌وکارها به‌ویژه در حوزه بازاریابی، بازاررسانی و فروش کالاهای تولیدی نیازمند حمایت هستند.

دهقان بر لزوم تکرار سالانه و حتی افزایش تعداد این نمایشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: نمایشگاه‌هایی از این دست بستر مناسبی برای رساندن محصولات تولیدی عزیزان به بازارهای مختلف است و همچنین با توسعه بازارهای دیجیتال امکان حضور محصولات کسب‌وکارهای خرد در این فضا به شکل ویژه فراهم است و نسبت به آن تلاش خواهیم کرد.

معاون اقتصادی استاندار در پایان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان گفت: در این جلسات موانع موجود بررسی، رسیدگی و مرتفع می‌شود تا شرایط برای سرمایه‌گذاران فراهم گردد و عزیزان بتوانند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.

دهقان در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: ما باید از رویکرد تسهیلات‌محوری به سمت بازارمحوری، توسعه زنجیره ارزش و اشتغال پایدار حرکت کنیم تا بتوانیم نتایج مطلوب‌تری برای استان به دست آوریم.