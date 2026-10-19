گولر فیلمساز ترکیه‌ای از علاقه‌اش به سینمای ایران و سینمای عباس کیارستمی گفت و بیان کرد: من جزو طرفداران پروپاقرص سینمای ایران هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سماک گولر، فیلمساز و بازیگر اهل ترکیه نحوه برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را ارزیابی کرد و درباره علت شرکت در این جشنواره گفت: من خوشحالم در جشنواره فیلم کوتاه حضور دارم و این دومین باری است که من در این جشنواره شرکت می‌کنم. حضور در اینجا همیشه برایم تجربه جذابی بوده است. من قبل‌تر در سال ۲۰۲۴ در جشنواره فیلم داشتم و امسال نیز به عنوان گردآورنده برنامه فیلم از نگاه زنان حضور دارم، که به فیلم‌های فیلمسازان زن در بخش جنبی بین‌الملل می‌پردازد.

گولر درباره آشنایی‌اش با سینمای ایران و زبان فارسی گفت: از آنجایی که جزو طرفداران پروپاقرص سینمای ایران هستم و فیلم‌های زیادی راجع به آن خوانده‌ام، این موضوع در آشنایی‌ام با زبان فارسی تاثیرگذار بوده است. به شخصه طرفدار سینمای عباس کیارستمی هستم و کلمات مشترک زیادی در سینمای ایران و ما وجود دارد.

این بازیگر اهل ترکیه درباره تصور ذهنی‌اش از ایران پیش از ورود به کشور و تجلی فرهنگ در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران توضیح داد: هرچند در قیاس با تجربه قبلی‌ام، سایه حضور جنگ در این دوره حس می‌شد، اما آنقدر که برگزارکنندگان جشنواره حرفه‌ای بودند و همه چیز منظم برگزار شد، انگار نه انگار این کشور پیش از این جنگی را تجربه کرده است. حتی می‌توان آن شوق و انرژی را از مخاطب دریافت کرد و امیدوارم با همه این اوصاف همه چیز برای این کشور خوب باشد.

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه ، عباس کیارستمی ، سینمای ایران
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