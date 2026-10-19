باشگاه خبرنگاران جوان - «لی چیانگ»، رئیس شورای دولتی چین، در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مواضع پکن در قبال تحولات اخیر و مناسبات دوجانبه ایران و چین را تشریح کرد.

لی چیانگ با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آنچه از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اتفاق افتاده، تجاوزی آشکار است که در میانه مذاکرات و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده است.

رئیس شورای دولتی چین با تأکید بر پایبندی پکن به اصول دیپلماتیک خود تصریح کرد: مواضع ما در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق مشروع ایران، کاملاً شفاف و قاطع است. ما خواهان احیای توافق‌نامه اسلام‌آباد هستیم و با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا صراحتاً مخالفت می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اراده مشترک تهران و پکن برای ارتقای سطح مناسبات دوجانبه افزود: اراده ما گسترش همه‌جانبه روابط دو کشور است. دو تمدن بزرگ ایران و چین از هزاران سال سابقه و اشتراکات عمیق برخوردارند و به قول شما ایرانی‌ها، «دل به دل راه دارد»؛ بنابراین، اراده جدی داریم که بنیاد دوستی دو کشور و دو ملت را بیش از پیش تقویت کنیم و در مجامع بین‌المللی نیز قاطعانه از حقوق مشروع ایران دفاع کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،