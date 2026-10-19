پارلمان مصر بررسی مجوز ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض را تا ۲۶ اکتبر به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پارلمان مصر رأی‌گیری درباره صدور مجوز برای ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی، با هدف کمک به دفاع از این کشور در صورت درخواست ریاض، را به مدت یک هفته به تعویق انداخت.

روزنامه دولتی «اخبار الیوم» گزارش داد که تصمیم برای به تعویق انداختن رأی‌گیری در نشست روز دوشنبه پارلمان اتخاذ شد؛ نشستی که پس از جلسه مشابه روز یکشنبه برگزار شد.

پارلمان مصر همچنین جلسه روز یکشنبه را متوقف کرده و ادامه بررسی‌ها را به روز دوشنبه موکول کرده بود.

این بررسی‌ها به درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، انجام می‌شود. السیسی روز شنبه اعلام کرده بود که قاهره در صورت درخواست عربستان سعودی، تمام اقدامات لازم را برای دفاع از این کشور انجام خواهد داد.

عربستان سعودی در روز‌های اخیر هدف حملات گروه انصارالله یمن قرار گرفته است.

یمن از سال ۲۰۱۴، زمانی که انصارالله کنترل صنعا، پایتخت این کشور، و چندین استان دیگر را به دست گرفت، درگیر جنگ بوده است. این تحولات موجب شد ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ با هدف حمایت از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی وارد جنگ شود.

آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل که در آوریل ۲۰۲۲ برقرار شد، تا پیش از تحولات اخیر، به سال‌ها آرامش نسبی در این کشور کمک کرده بود.

منبع: آناتولی