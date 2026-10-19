مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در قالب طرح نهال‌کاری در حاشیه منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره ،۳۳ هکتار از عرصه‌های بیابانی منطقه نهال‌کاری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در بازدید از روند اجرای طرح نهال‌کاری در حاشیه منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره اظهار داشت: در قالب این طرح، ۳۳ هکتار از عرصه‌های بیابانی منطقه نهال‌کاری خواهد شد و بیش از ۵ هزار نهال در منطقه کاشته  می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آسیب شدید پوشش گیاهی در منطقه پلنگ‌دره خاطرنشان کرد: خشکسالی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی و چرای بیش از حد دام، از عوامل مؤثر در تخریب پوشش گیاهی این منطقه است و اجرای این‌گونه طرح‌ها در مناطق تحت مدیریت ضرورت دارد.

محمدی تصریح کرد: اجرای این پروژه، زمینه احیای پوشش گیاهی و بهبود شرایط زیست‌محیطی در حاشیه منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره را فراهم می‌کند و گامی مهم در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان خواهد بود.

برچسب ها: پلنگ دره ، نهال کاری
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