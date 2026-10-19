باشگاه خبرنگاران جوان - در اواخر قرن بیستم، برخی نظریه‌پردازان غربی تصور می‌کردند دموکراسی لیبرال و الگوی اقتصادی غرب به شکل نهایی اداره جوامع تبدیل خواهد شد؛ اما تحولات سال‌های بعد، از جنگ اوکراین و افزایش تنش‌های بین‌المللی تا اختلاف بر سر تحریم‌ها و توافق‌های جهانی، تصویر متفاوتی از جهان ارائه کرده است. روسیه بر هویت تاریخی و فرهنگی خود تأکید بیشتری گذاشته، هند با برجسته‌کردن میراث تمدنی‌اش مسیر خاص خود را دنبال کرده و چین نیز حضور گسترده‌تری در عرصه جهانی پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، ایران نیز با تکیه بر پیشینه تاریخی و هویت فرهنگی خود، بر استقلال سیاسی و حفظ منافع ملی تأکید می‌کند. تجربه کشور‌هایی که با بحران‌های اقتصادی، جنگ یا اختلافات امنیتی روبه‌رو شده‌اند، نشان می‌دهد که پیروی از یک الگوی واحد لزوماً به ثبات و پیشرفت منجر نمی‌شود. جهان امروز بیش از گذشته با رقابت بر سر قدرت، منابع و نفوذ روبه‌روست و آینده آن به چگونگی تعامل کشورها، احترام به استقلال یکدیگر و مدیریت اختلافات بستگی دارد.