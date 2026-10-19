باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا عباس‌آبادی، رئیس اتحادیه لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف، از اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران به‌صورت پایلوت خبر داد و گفت: این طرح با هدف تنظیم بازار، حذف واسطه‌های غیرضروری و عرضه کالا با قیمت مصوب کارخانه به مصرف‌کنندگان نهایی اجرا می‌شود.

عباس‌آبادی با اشاره به نقش اتحادیه و تعاونی‌های مرتبط در اجرای این طرح اظهار کرد: اتحادیه به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و مفاد اساسنامه، امکان انجام مستقیم فعالیت‌های بازرگانی و تجاری را ندارد؛ به همین دلیل، تعاونی‌های مرتبط مسئولیت تأمین و توزیع کالا را بر عهده می‌گیرند و اتحادیه بر روند اجرای طرح نظارت می‌کند.

وی افزود: در این طرح، لاستیک از کارخانه‌های تولیدکننده و روغن موتور از چهار کارخانه اصلی تأمین و در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد. سپس کالاها از طریق شبکه توزیع مویرگی و با همکاری واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و مجوز معتبر، به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد.

رئیس اتحادیه لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف با بیان اینکه عرضه کالا در این طرح بر اساس قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه انجام می‌شود، تصریح کرد: هر سایز لاستیک قیمت مشخص خود را دارد و کالاها با مبنای قیمت مصوب درب کارخانه عرضه می‌شوند. البته تعاونی بابت هزینه‌های عرضه، تحویل و خدمات مربوطه، سود متعارف و محدودی دریافت می‌کند که به گفته وی، حدود سه درصد برآورد می‌شود.

عباس‌آبادی ادامه داد: در انتخاب واحدهای صنفی برای مشارکت در این طرح، واحدهایی که امکان نصب و تعویض لاستیک یا تعویض روغن را دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند تا مصرف‌کنندگان بتوانند علاوه بر تهیه کالا، خدمات مورد نیاز خود را نیز در همان محل دریافت کنند.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح در ۳۰۰ نقطه تهران گفت: در صورت موفقیت این طرح و دستیابی به نتایج مطلوب در تنظیم بازار و عرضه مستقیم کالا، امکان توسعه آن وجود دارد و سایر واحدهای صنفی نیز می‌توانند با ارائه درخواست، برای مشارکت در این طرح مورد بررسی قرار گیرند.