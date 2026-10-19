ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از بررسی پیش‌نویس اولیه سند «استراتژی ملی دریایی جمهوری اسلامی ایران» خبر داد و گفت: تدوین چارچوبی راهبردی و یکپارچه برای توسعه بخش دریایی کشور، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - الله مراد عفیفی پور در نشست شورای معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی که با حضور مدیران کل و رؤسای ادارات این معاونت برگزار شد با بیان اینکه دریا یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور برای توسعه اقتصادی، تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی و دستیابی به رشد پایدار است، ‌ اظهار داشت: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، هم‌راستایی سیاست‌ها و برخورداری از نگاهی جامع و بلندمدت به مسائل دریایی کشور است.

وی افزود: در این نشست، پیش‌نویس اولیه سند استراتژی ملی دریایی که توسط مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی ارائه شد، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای تخصصی خود برای تکمیل و ارتقای محتوای سند را ارائه کردند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه هدف از تدوین این سند، فراهم‌سازی چارچوبی مشترک برای تبیین جهت‌گیری‌های کلان دریایی کشور، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرای فرایندها، نظارت بر اجرای صحیح فرایندها در مسیر تعالی فعالیت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های پاسخگویی این حوزه است، عنوان کرد: نیازمند چارچوبی هستیم که بتواند زمینه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دریایی کشور را در مسیر توسعه پایدار دریامحور، فراهم کند.

عفیفی‌پور با تاکید بر اینکه بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده در این نشست مقرر شد نظرات کارشناسی و پیشنهادهای مطرح‌شده در پیش‌نویس اعمال و نسخه تکمیل‌شده سند برای طی مراحل بعدی بررسی و تصمیم‌گیری به مرجع ذی‌صلاح ارسال شود، گفت: تدوین و نهایی‌سازی استراتژی ملی دریایی، فرصتی برای همگرایی بیشتر دستگاه‌های مسئول و حرکت در مسیر اهداف مشترک ملی در حوزه دریا است و تحقق این هدف، مستلزم مشارکت مؤثر بخش‌های مختلف، تعیین روشن مسئولیت‌ها و تبدیل جهت‌گیری‌های راهبردی به برنامه‌های اجرایی قابل پیگیری و ارزیابی، است.

گفتنی است همچنین آقای دکتر شفاهی هریس؛ معاون اداره‌کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی بین المللی پس از سال‌ها تلاش و زحمت بی‌شائبه بازنشسته شد و در راستای ارج نهادن به سال‌ها خدمت و تلاش بی وقفه ایشان در مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین پاسداشت سرمایه انسانی سازمان، با اهدای لوح از زحمات صورت گرفته از سوی ایشان در طول مدت خدمت، تقدیر شد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، دریانوردی
خبرهای مرتبط
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
آخرین اخبار
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
چهار دکل حفاری فراساحلی به ناوگان نفت فلات قاره افزوده می‌شود
برنامه گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد جاده‌ای و ریلی کالا
ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
۱۷ هزار تانکر نفتکش به ردیاب هوشمند مجهز می‌شوند