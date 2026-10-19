دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: این شورا با دو دستور کار شهرداری برای افزایش تراکم در محله ۱۳ آبان منطقه ۲۰ و شهرک غرب مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حاشیه چهاردهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: امروز چهار دستور کار در جلسه مطرح شد که دو دستور کار مربوط به شهر تهران بود که موضوع اول به کوی سیزده آبان در منطقه ۲۰ مربوط می‌شد.

وی درباره مصوبه اول این جلسه گفت: برای کوی سیزده آبان شهر تهران، شهرداری تهران پیشنهادی در کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر برخی ضوابط شهرسازی و ساختمانی مطرح کرده بود که با مغایرت اساسی تشخیص داده شد و در نهایت موضوع به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع شد.

کاظمیان ادامه داد: در این جلسه نظر کمیته فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با افزایش تراکم کوی سیزده آبان به پنج طبقه مخالفت شد و در راستای افزایش انگیزه برای نوسازی بافت ضمن حفظ بافت جمعیتی و اجتماعی و تامین خدمات اجتماعی با چهار طبقه موافقت شد.

تصویب افزایش خدمات عمومی شهرک غرب

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره موضوع دوم مطرح شده در جلسه امروز این شورا گفت: طرح پیشنهادی طرح موضعی شهرک غرب موضوع دوم جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری بود که این شورا با توجه به سیاستی که جمعیت پذیری تهران نباید افزایش پیدا کند، مغایرت اساسی آن با نظر کمیسیون ماده ۵ اعلام شد.

وی بیان کرد: پس از بررسی نظر کمیته فنی، با افزایش تراکم بخش‌هایی از شهرک غرب به بیش از چهار طبقه مخالفت شد و همان چهارطبقه با ضابطه ۱۶۰ درصد تصویب شد، برای افزایش فضای خدمات عمومی هفت گانه از جمله تاسیسات آب، آموزشی، درمانی و فضای سبز، ضوابط اصلاح خواهد شد تا از اراضی دولتی و بخش عمومی برای تامین خدمات عمومی استفاده شود.

کاظمیان تاکید کرد: در این راستا هیچ گونه افزایشی در جمعیت پذیری و واحدپذیری این منطقه روی نمی‌دهد تا بار جمعیتی تهران بیش از این افزایش پیدا نکند.

بررسی شهرک مسکونی آلونی در کمیته فنی

وی با بیان اینکه دو موضوع دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص داشت، اظهار کرد: یکی از آنها مربوط به شهرک مسکونی آلونی بود که باتوجه به حساسیت‌های محیط زیستی و طبیعی زمین و استفاده از استعلام‌های سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان آب منطقه‌ای و مرکز تحقیقات راه، ساختمان و شهرسازی، با کلیات طرح موافقت شد، اما یک هفته فرصت داده شد که نظرات صریح و قطعی سه دستگاه سازمان محیط زیست، مرکز تحقیقات و سازمان مدیریت بحران به لحاظ کاهش خطر دریافت شود که در نهایت بنا شد ظرف دو هفته در کمیته فنی موضوع را نهایی و ابلاغ کنیم.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: آخرین موضوع که موضوع مختصری بود که به اصلاح بخش کوچکی از حریم شهر بروجن مربوط می‌شد که با کارخانه قدیمی آسفالت در آنجا تداخل داشت و کارخانه آسفالت قبل از اینکه حریم این شهر تعیین شود، مجوزش دریافت کرده بود، با اصلاح حریم شهر بروجن موافقت شد تا این کارخانه بتواند به فعالیت خود ادامه داده و شهرداری و سایر دستگاه‌ها از خدمات کارخانه آسفالت استفاده کنند.

منبع: ایرنا