رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه از حدود ۱۰ روز پیش، تمام اعتبار مربوط به خرید گندم را تسویه کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به پرداخت اعتبار خرید تضمینی گندم گفت: سازمان برنامه و بودجه از حدود ۱۰ روز پیش، تمام اعتبار مربوط به خرید گندم را تسویه کرده است و از این پس، وزارت جهاد کشاورزی باید محاسبات و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وی با اشاره به تعیین اعتبارات بخش کشاورزی افزود: با توجه به ضرورت نهایی‌سازی و بستن بودجه، سازمان برنامه و بودجه میزان اعتبارات بخش کشاورزی را در سقف مشخص‌شده تعیین می‌کند و شورای مربوطه باید در همین چارچوب درباره نحوه تخصیص و تصمیم‌گیری‌های نهایی اقدام کند.