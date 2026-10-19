رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه از حدود ۱۰ روز پیش، تمام اعتبار مربوط به خرید گندم را تسویه کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به پرداخت اعتبار خرید تضمینی گندم گفت: سازمان برنامه و بودجه از حدود ۱۰ روز پیش، تمام اعتبار مربوط به خرید گندم را تسویه کرده است و از این پس، وزارت جهاد کشاورزی باید محاسبات و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وی با اشاره به تعیین اعتبارات بخش کشاورزی افزود: با توجه به ضرورت نهایی‌سازی و بستن بودجه، سازمان برنامه و بودجه میزان اعتبارات بخش کشاورزی را در سقف مشخص‌شده تعیین می‌کند و شورای مربوطه باید در همین چارچوب درباره نحوه تخصیص و تصمیم‌گیری‌های نهایی اقدام کند.

 

برچسب ها: گندم ، سازمان برنامه
خبرهای مرتبط
اختصاص ۳۷ درصد بودجه به هدفمندی یارانه‌ها /یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر پرداخت شد+ فیلم
واریز ۷۳.۴ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور؛ مجموع پرداختی به ۳۴۸.۴ همت رسید
بنزین زیر ذره‌بین دولت/ ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین در روز؛ نسخه دولت برای عبور از ناترازی چیست؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
آخرین اخبار
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
چهار دکل حفاری فراساحلی به ناوگان نفت فلات قاره افزوده می‌شود
برنامه گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد جاده‌ای و ریلی کالا
ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
۱۷ هزار تانکر نفتکش به ردیاب هوشمند مجهز می‌شوند