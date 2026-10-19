مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱ خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱ خبر داد و گفت: در برخی محورهای مواصلاتی کشور ترافیک سنگین و در تعدادی از استان‌ها نیز بارش باران و وزش باد و گردوخاک گزارش شده است.

وی افزود:تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۲۱ ممنوع است.

او گفت: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب محدوده شاهاندشت، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در محور فیروزکوه، محدوده قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت نیز ترافیک سنگین وجود دارد.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل گرم‌دره تا استاندارد و همچنین حدفاصل پل کلاک تا کمالشهر و محدوده گلشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است. در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، اصفهان، فارس، سیستان‌وبلوچستان و بلوچستان گزارش شده است. همچنین در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان، وزش باد و گردوخاک جریان دارد.

وی در ادامه از انسداد غیرشریانی محور فرعی قلعه‌گنج–رودبار در محدوده بیزدان‌آباد خبر داد.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با توجه به شرایط جاده‌ها، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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