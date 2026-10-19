باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر سیرجان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران و در ورزشگاه شهدای قدس مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

قضاوت این مسابقه را موعود بنیادی‌فرد با کمک‌های علیرضا ایلدروم و حسین مرادی بر عهده داشتند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی ( امیرمحمد رزاقی‌نیا)، اسماعیل قلی‌زاده ( علیرضا کوشکی)، جلال‌الدین ماشاریپوف، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان ( محمدحسین اسلامی)

ترکیب گل‌گهر سیرجان:

محمدرضا اخباری، میلاد کُر، محمدعرفان معصومی، احسان حسینی ( احمدرضا زنده‌روح)، مجتبی نجاریان، پدرام قاضی‌پور (امیر جعفری)، علیرضا علیزاده ( علی‌اصغر عاشوری)، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد ( محمدرضا عباسی)، لوی بن حسین ( امید عالیشاه) و مجید علیاری

دقایق حساس:

دقیقه ۸: سعید سحرخیزان با فرار از جناح چپ، فرصت خوبی برای گلزنی به دست آورد اما ضربه بیرون پای این بازیکن را محمدرضا اخباری به‌راحتی در آغوش گرفت.

دقیقه ۱۰: سحرخیزان پس از برخورد با مدافع گل‌گهر در محوطه جریمه این تیم سرنگون شد، در حالی که استقلالی‌ها اعتقاد به اعلام ضربه پنالتی داشتند، موعود بنیادی‌فرد دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۳۲: ضدحمله خطرناک استقلال با توپ‌ربایی صالح حردانی شکل گرفت اما احمدرضا زنده‌روح با تکلی به‌موقع، توپ را پیش از رسیدن به سحرخیزان دور کرد.

دقیقه ۳۳: مجید علیاری از پشت محوطه جریمه استقلال اقدام به شوتزنی کرد، اما حبیب فرعباسی آن را به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۵: خطای پشت محوطه جریمه که علیزاده روی آسانی مرتکب شده بود را ماشاریپوف با شوت فنی زد که توپ از روی دروازه گل‌گهر عبور کرد.

دقیقه ۲+۴۵: شوت فنی سحرخیزان با کمترین فاصله از کنار تیرک عمودی دروازه گل‌گهر راهی اوت شد.

دقیقه ۴۷: حرکت ماشاریپوف از سمت راست زمین و پاس کات‌بک او، قلی‌زاده را صاحب توپ کرد. پاس او به پشت محوطه جریمه با برخورد آسانی و چشمی همراه شد تا این موقعیت استقلال از دست برود.

دقیقه ۴۸: حسین گودرزی از جناح چپ توپ را به سعید سحرخیزان رساند و این مهاجم با یک پاس رو به عقب، توپ را برای اسماعیل قلی‌زاده مهیا کرد تا این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه محمدرضا اخباری را باز کند و استقلال را پیش بیندازد.

دقیقه ۵۴: ارسال لوی بن حسین با شوت پای چپ میلاد کر همراه شد که توپ با اختلاف زیادی از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۵۷: استقلال در آستانه به ثمر رساندن گل دوم قرار گرفت، اما شوت سحرخیزان در موقعیت تک‌به‌تک را اخباری مهار کرد.

دقیقه ۶۴: ارسال قاضی‌پور از روی نقطه کرنر در سمت چپ زمین به تیرک دوم با ضربه سر میلاد کر همراه شد، اما فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۹: صالح حردانی در موقعیت مناسبی پشت محوطه جریمه گل‌گهر قرار گرفت، اما شوت محکم او به مدافع حریف برخورد کرد و این فرصت از دست رفت.

دقیقه ۷۴: محمدحسین اسلامی در محوطه جریمه گل‌گهر و در برخورد با علیزاده روی زمین افتاد، اما داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۸۱: ارسال صالح حردانی از جناح راست نزدیک بود وارد دروازه گل‌گهر سیرجان شود و یکی از زیباترین گل‌های فصل شکل بگیرد اما توپ به تیرک خورد تا آه از نهاد این بازیکن بلند شود.

دقیقه ۸۶: داور به سود استقلال اعلام پنالتی کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدیویی (VAR) این پنالتی مردود اعلام شد.

دقیقه ۹۰: شوت محمدرضا عباسی در محوطه جریمه استقلال به سامان فلاح خورد و جلوی پای علی‌اصغر عاشوری افتاد اما ضربه این بازیکن با واکنش فوق‌العاده حبیب فرعباسی دفع شد تا دروازه آبی‌پوشان بسته بماند.