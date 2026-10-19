باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رأی‌گیری در استان آلبرتا در غرب کانادا روز دوشنبه در همه‌پرسی مهمی آغاز شد که می‌تواند این استان را در مسیر جدایی از کانادا قرار دهد.

بر اساس اعلام نهاد انتخاباتی آلبرتا، شعبه‌های رأی‌گیری ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۱۵ به وقت گرینویچ) فعالیت خود را آغاز کردند و ساعت ۸ شب (۲ بامداد سه‌شنبه به وقت گرینویچ) بسته خواهند شد.

این نهاد اعلام کرد حدود ۱.۳ میلیون نفر از ساکنان استان پیش‌تر از طریق رأی‌گیری ویژه یا رأی‌گیری زودهنگام، آرای خود را به صندوق انداخته‌اند.

برگه رأی شامل ۱۰ پرسش است که ۹ پرسش نخست به موضوعات مهاجرتی و مسائل قانون اساسی مربوط می‌شود.

پرسش پایانی از رأی‌دهندگان می‌خواهد مشخص کنند که آیا آلبرتا باید در کانادا باقی بماند یا دولت استانی باید مقدمات برگزاری همه‌پرسی دوم و از نظر قانونی الزام‌آور درباره جدایی از این کشور را آغاز کند.

این نخستین بار است که چنین پرسشی در برگه رأی‌گیری استان آلبرتا مطرح می‌شود.

منبع: آناتولی