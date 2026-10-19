یک منتقد سینما بر ضرورت انتخاب سخت‌گیرانه‌تر فیلم‌ها و ایجاد فرصت بیشتر برای دیده‌شدن آثار شاخص فیلم کوتاه تهران تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد تقی‌زاده، منتقد سینما در رادیو ایران با اشاره به تعدد آثار و باکس‌های نمایش در جشنواره فیلم کوتاه تهران، بر ضرورت انتخاب سخت‌گیرانه‌تر فیلم‌ها و ایجاد فرصت بیشتر برای دیده‌شدن آثار شاخص تأکید کرد و گفت: طبق تجربه چندین ساله من اقبال به سمت فیلم‌های داستانی است. از آن سو، فیلم‌های مستند، انیمیشن و فیلم‌های کوتاه بین‌الملل مخاطب خاص خود را دارد.

تقی‌زاده پیشنهاد کرد در دوره‌های بعد انتخاب سختگیرانه‌ای از حیث انتخاب آثار اتخاذ شود، تا مخاطب امکان تماشای آثار را داشته باشد. به گونه‌ای که امکانِ تماشای انیمیشن‌ها و مستند‌ها نیز در باکس‌های نمایش فراهم شود و باکس‌ها شامل تمام گونه‌ها باشد. بنابراین، مشکل حال حاضر باکس نمایش دیده نشدن قالب‌های انیمیشن، مستند و فیلم‌های کوتاه بین‌الملل است. همچنین، یا بهتر است تعداد روز‌های تماشای آثار زیاد شود، تا آثاری جا نماند. 

این منتقد سینما درباره کیفیت آثار فیلم‌های کوتاه توضیح داد: نکته قابل توجه فیلم‌های از خطه آذربایجان بود، که به‌نظرم در چند سال آینده فیلمسازانی از این خطّه خواهیم داشت؛ چون به شدت بچه‌های بااستعداد و فعالی دارند و مدام در حال تجربه کردن ژانر‌های مختلف هستند. در حال حاضر، ژانری که زیاد درباره آن ساخته شده، می‌توان به ژانر وحشت اشاره کرد.

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه ، فیلم داستانی ، جدول پخش
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