رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم،گفت: این دومین مرحله افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال جاری است که مجموعاً به افزایش ۶۵ درصدی منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -سیدمحمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در تشریح ابعاد افزایش نرخ کرایه تاکسی برای نیمه دوم سال گفت: این لایحه با در نظر گرفتن تورم عمومی و افزایش قیمت قطعات و استهلاک خودروها مورد بازنگری قرار گرفت تا ارقام متناسب‌سازی و رُند شوند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست شورای شهر در حوزه اتوبوسرانی تصریح کرد: شورای شهر در حوزه اتوبوسرانی سقف افزایش را ۲۰ درصد نگه داشته است تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.

دهناد خاطرنشان کرد: محدودیت‌های قانونی مانع پرداخت مستقیم یارانه به خودروهای تاکسی شخصی است و این موضوع، چالش‌هایی را در حمایت از رانندگان تاکسی ایجاد کرده است.

افزایش ۶۵ درصدی کرایه تاکسی در قم

حجت‌الاسلام مرتضی استقامت، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم، خاطرنشان کرد: این دومین مرحله افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال جاری است که مجموعاً به افزایش ۶۵ درصدی منجر شده است.

وی در ادامه با تأکید بر ناکافی بودن این افزایش تصریح کرد: با وجود افزایش ۶۵ درصدی، این رقم همچنان کفاف استهلاک و هزینه‌های زندگی رانندگان تاکسی را نمی‌دهد و مشکلات معیشتی آنان را برطرف نمی‌کند.

استقامت خاطرنشان کرد: شهرداری قم باید سازوکار پرداخت یارانه مستقیم به رانندگان تاکسی را طراحی کند تا بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر این قشر را جبران نماید.

افزایش کرایه تاکسی نباید شوک قیمتی ایجاد کند

مجید اخوان، عضو شورای اسلامی شهر قم، با تأکید بر لزوم مدیریت شوک‌های قیمتی اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره نرخ تاکسی نباید آثار شوک‌آور و تورم‌زا در سبد معیشت خانوارها داشته باشد و باید با دقت و توجه به شرایط اقتصادی مردم انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های لوازم یدکی تصریح کرد: گرچه هزینه‌های لوازم یدکی به‌شدت افزایش یافته است، اما سوی دیگر معادله، توان پرداخت مردم است و نمی‌توان تنها به یک طرف معادله توجه کرد.

اخوان خاطرنشان کرد: همزمانی افزایش نرخ تاکسی و سرویس مدارس، شوک اقتصادی به جامعه وارد می‌کند و باید برای جلوگیری از فشار مضاعف بر خانوارها، تدابیر لازم اندیشیده شود.

هشدار درباره فرسودگی ناوگان تاکسیرانی قم /ضرورت تدوین بسته حمایتی جامع

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به شرایط نامساعد رانندگان تاکسی در استان اظهار داشت: ناوگان تاکسیرانی قم به‌شدت دچار فرسودگی است و این وضعیت، مشکلات زیادی را برای رانندگان و شهروندان ایجاد کرده است.

وی در ادامه با انتقاد از ناکافی بودن تسهیلات موجود تصریح کرد: تسهیلات خُرد فعلی توان جبران هزینه‌های سنگین رانندگان تاکسی را ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این قشر زحمتکش باشد.

نیازمند خاطرنشان کرد: لازم است شهرداری قم یک بسته حمایتی جامع برای تاکسی‌ها تدوین کند تا رانندگان بتوانند با شرایط بهتری به ارائه خدمات بپردازند و ناوگان تاکسیرانی استان نوسازی شود.