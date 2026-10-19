باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شمال، دامنه‌های زاگرس و جنوب کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

وی افزود: با عبور امواج تراز میانی جو از نوار شمالی، در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، آسمان ابری همراه با رگبار پراکنده، رعدوبرق و تندباد پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: فردا در ساعات بعدازظهر امروز، گستره بارش‌ها به دامنه‌های زاگرس شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و شمال فارس کشیده خواهد شد.

او بیان کرد:همچنین در غرب یزد، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز احتمال رگبار و صاعقه بالا است.

وی افزود: در این مناطق وزش باد شدید دور از انتظار نیست و در نقاط مستعد، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی وجود دارد.در نوار ساحلی خزر افزون بر وزش باد، دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد.

او گفت: پهنه‌های آبی نیز متلاطم می‌شوند؛ به گونه‌ای که دریای خزر از امشب تا ظهر چهارشنبه و تنگه هرمز تا روز سه‌شنبه مواج و توفانی خواهد بود.