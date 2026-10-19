باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در عملیات‌هایی موفق به کشف کالا‌های بدون مجوز و سرقتی و دستگیری کلاهبردار و سوداگران مرگ شد.

موتورسنگین مزاحم در توقیف پلیس/آلودگی صوتی و حرکات نمایشی در شهر

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بدون مجوز که برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در پی تماس‌های مکرر شهروندان مبنی بر ایجاد آلودگی صوتی و انجام حرکات مخاطره آمیز توسط یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در معابر درون شهری داراب، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران یگان امداد این فرماندهی پس از اطمینان از صحت موضوع و با رصد اطلاعاتی موفق به شناسائی محل نگهداری این موتورسیکلت در یکی از محلات شهرستان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، موتورسیکلت هوندا ۱۰۰۰ سی سی بدون مجوز را کشف و به مقر پلیس منتقل کردند.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه پلیس در جهت استمرار نظم و امنیت جامعه و آرامش شهروندان با هیچ کسی تعارفی ندارد، تصریح کرد: موتورسیکلت مذکور بدون مجوز بوده و برابر نظر کارشناسان ارزش آن ۹ میلیارد ریال برآورد شده که در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شده است.

کشف برنج های خارجی در اوز

فرمانده انتظامی اوز از توقیف ۲ دستکاه وانت حامل برنج‌های خارجی خبر داد.

سرهنگ حسین جمشیدی فرمانده انتظامی اوز بیان کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و برخورد با خودرو‌های شوتی، ماموران انتظامی این فرماندهی اقدام به توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل برنج شدند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسیی از این خودرو‌ها در مجموع ۱۰۱ کیسه ۱۰ کیلویی برنج و یک کارتون چای خارجی بدون هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اوز با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

موتورسیکلت دیوار، سرقتی از آب درآمد

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه خبر داد که راکب، آن را از سایت دیوار خریداری کرده بود.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۲ معلم هنگام گشت زنی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

او ادامه داد: در بررسی از سامانه پلیس مشخص شد موتورسیکلت مسروقه است و سابقه سرقت از استان تهران دارد.

این مقام انتظامی به دستگیری راکب آن اشاره کرد و افزود: متهم در تحقیقات پلیس به خرید موتورسیکلت از سایت دیوار اقرار کرد.

سرهنگ محمدی از سیر مراحل قانونی پرونده گفت و اضافه کرد: موتورسیکلت مسروقه به مالباخته تحویل شد.

دستگیری کلاهبردار در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی شهرستان زرین‌دشت از دستگیری کلاهبردار با اعتراف به ۱۶ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی شهرستان زرین‌دشت بیان کرد: در پی ارجاع یک فقره جلب مبنی بر کلاهبرداری از یک شهروند تحت عنوان سود‌های ماهانه در ازای دریافت سرمایه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: کارشناسان پلیس فتا و کلانتری مرکز این شهرستان پس از یکسری اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت متهم که خانمی جوان بود را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را با شگرد‌های خاص پلیسی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت ادامه داد: در بررسی تکمیلی مشخص شد که متهم با سوء استفاده از اعتماد شاکی، مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از او دریافت کرده و وعده‌های واهی جهت بازگشت سرمایه و سود‌های ماهیانه را مطرح و در نهایت با هدف فرار از پرداخت، اقدام به کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، از شهروندان درخواست کرد مراقب پیامک‌های کلاهبردای باشند و در فضای مجازی به هرشخص ناشناس اعتماد نکنند و از واریز وجه تا حصول اطمینان کامل خودداری کنند.

سوداگران مرگ در دام پلیس شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر شیشه و دستگیری ۳ متهم در یکی از محله‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: مأموران کلانتری ۳۷ بهارستان شهرستان شیراز هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک سواری دنا مشکوک و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق به توقیف آن خودرو شدند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو موفق شدند مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

بی توجهی خانواده حادثه آفرید

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: بی احتیاطی خانواده، منجر به فوت کودک ۱۷ ماهه شد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف فوتی در یکی از روستا‌های بخش ششده و قره بلاغ، ماموران پلیس به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد، کامیون دایی کودک ۱۷ ماهه، هنگام ورود به پارکینگ منزل با کودک برخورد و منجر به فوت او شده است.

رئیس پلیس فسا از شهروندان درخواست کرد: به منظور پیشگیری از این گونه حوادث تلخ و ناگوار، هنگام ورود و خروج هر گونه خودرو از پارکینگ، ضرورتا شخصی ثالث، کودکان را تا فاصله چند متری، از محل دور نگه دارد.

منبع: پلیس فارس