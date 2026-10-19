باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد محمدی روز دوشنبه در نشست خبری گفت: این کارگروه با هدف مستندسازی دقیق خسارت‌های مادی و معنوی واردشده در حمله به مدرسه میناب تشکیل و فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی اظهار داشت: در همین راستا برگزاری نخستین همایش علمی ملی با عنوان «بررسی حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر بین‌المللی» به میزبانی شهرکرد در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: در این همایش هیبت‌الله نژندی‌منش عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه حقوق بین‌الملل، غلام‌عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و لیلا رئیسی دانشیار حقوق بین‌الملل حضور دارند.

محمدی درباره هدف از برگزاری این همایش گفت: بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ از منظر حقوق بین‌الملل، محور اصلی این رویداد علمی است.

وی ادامه داد: امکان پیگیری این موضوع و تعقیب کیفری در سطح بین‌المللی با استناد به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، با توجه به تحریم‌های علیه کشور و شرایط مرتبط با قدرت‌های متخاصم، در این همایش بررسی می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش می‌شود نهادهای مدنی مانند کانون‌های وکلای دادگستری در کنار وزارت امور خارجه، مطالبه‌گری حقوقی انجام دهند و به‌عنوان متولیان اجرای عدالت در این خصوص نقش‌آفرینی کنند.

محمدی تاکید کرد: سایر جنایات جنگی انجام شده در مناطق غیرنظامی در جنگ رمضان مانند ورزشگاه لامرد و عروسی کوهستک در بندرعباس نیز در این همایش مطرح می‌شود، اما حمایت از کودکان در سطح بین‌المللی اهمیت و اولویت بیشتری دارد.

۷۰۰ وکیل در چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: کانون وکلای استان در سال ۱۳۹۱ از استان اصفهان جدا شد و فعالیت مستقل خود را آغاز کرد و اکنون ۷۰۰ وکیل دارد که ۵۰۰ نفر از آنان دارای پایه یک هستند.

محمدی با اشاره به وضعیت اشتغال وکلای جوان استان افزود: بسیاری از وکلای جوان چهارمحال و بختیاری در یک سال گذشته هیچ پرونده‌ای برای پیگیری نداشته‌اند و در حال حاضر بیکار هستند.

محمدی همچنین درباره رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا گفت: این تخلفات از طریق دادسراهای انتظامی مربوط رسیدگی می‌شود و شاکیان می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری شکایت خود را ثبت کنند تا پرونده برای رسیدگی به دادسرای نظامی ارسال شود.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰۰ نفر در استان پروانه وکالت دارند و در حوزه‌های تخصصی مختلف، از جمله تجارت و حقوق بین‌الملل، فعالیت می‌کنند.

احمد اسماعیلی تاکید کرد: کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری برای پیگیری پرونده‌های قضایی از اقشار کم‌درآمد و افراد معرفی شده از سوی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی حمایت می‌کند و سالانه به هر وکیل سه پرونده قضایی رایگان سپرده می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری دفتر کانون وکلای دادگستری وجود ندارد، اما در صورت درخواست وکیل به این مناطق برای پیگیری پرونده‌های قضابی اعزام می‌شود.