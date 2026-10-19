باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چند کشور اروپایی پس از درخواست ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برای دریافت ۷۰ میلیارد یوروی اضافی با وضعیت دشواری روبه‌رو شده‌اند. روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که شماری از این کشور‌ها از هم‌اکنون مشارکت در وام پیشنهادی را منتفی دانسته‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه، مقام‌های اروپایی در حال حاضر منابع مالی در دسترس برای اختصاص به اوکراین ندارند. «ما نمی‌دانیم این پول را از کجا پیدا کنیم»، این روزنامه به نقل از یکی از مقام‌های ارشد شورای اروپا نوشت.

وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تنها چند ماه پیش متعهد شده بودند طی دو سال آینده ۹۰ میلیارد یورو کمک در اختیار اوکراین قرار دهند.

طبق این گزارش، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی تاکنون از مشارکت در وام پیشنهادی خودداری کرده‌اند.

این موضوع برای کشور‌هایی که در آستانه برگزاری انتخابات قرار دارند، از جمله اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان و لهستان، نیز حساسیت ویژه‌ای دارد.

به نوشته «لا رپوبلیکا»، دولت‌های این کشور‌ها بیش از گذشته برای توجیه ادامه حمایت مالی از اوکراین در برابر رأی‌دهندگان خود با دشواری مواجه هستند.

منبع: تاس