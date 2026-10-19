مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی گفت: نسل آینده ایران با تکیه بر ایمان، امید و شجاعت، مسیر ایستادگی در برابر دشمن را ادامه می‌دهد و پیوند خانواده، مدرسه، مسجد و محله می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر باشد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ فرشته حشمتیان مشاور وزیر آموزش و پرورش، شامگاه یکشنبه ۲۷ مهرماه در تجمع شبانه مردم سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای کشور به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، اظهار کرد: مردم سنندج با حضور مستمر در میدان، شجاعت و وفاداری خود به استقلال و اقتدار ایران اسلامی را نشان داده‌اند.

وی با قدردانی از حضور مردم در این تجمعات افزود: ملت ایران استقلال کشور و سربلندی پرچم جمهوری اسلامی را با هیچ چیزی معامله نمی‌کند و این روحیه ایستادگی و شجاعت، نسل به نسل به فرزندان این سرزمین منتقل می‌شود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های شبانه سنندج بیان کرد: وقتی دانش‌آموزان با شور و انگیزه در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند و دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند، نشان می‌دهد که نسل آینده نیز با باور به توانمندی‌های کشور، در برابر دشمن ایستادگی خواهد کرد.

حشمتیان با اشاره به مسئولیت‌پذیری مجموعه آموزش‌وپرورش در برگزاری برنامه‌های این هفته گفت: فرهنگیان همواره در میدان حضور دارند و مجموعه‌های پرورشی نیز با تکیه بر باورهای انقلابی پای کار آمده‌اند تا نقش تربیتی آموزش‌وپرورش را در شرایط امروز جامعه به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه فشارها و تحریم‌های آمریکا و اقدامات رژیم صهیونیستی نتوانسته است اراده ملت ایران را تضعیف کند، افزود: مردم ایران با وجود همه دشواری‌ها، همچنان بر استقلال و اقتدار کشور تأکید دارند و این ایستادگی با حضور آگاهانه اقشار مختلف جامعه تقویت می‌شود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به نقش زنان و خانواده‌ها در اجتماعات شبانه عنوان کرد: حضور خانواده‌ها و زنان در صحنه نشان می‌دهد که تبلیغات فرهنگی غرب نمی‌تواند مردم را از باورها و ارزش‌های خود دور کند و زنان ایرانی همچنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین هستند.

حشمتیان، وحدت ملی و انسجام عمومی را از مؤلفه‌های مهم مقابله با توطئه‌های دشمن دانست و گفت: دشمن به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه است، اما همراهی مردم و مسئولان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی می‌تواند این تلاش‌ها را ناکام بگذارد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ایمان و امید خاطرنشان کرد: ایمان مردم و امید به آینده، دو مؤلفه مهم برای عبور از شرایط دشوار است و هوشیاری سیاسی اقشار مختلف جامعه، توان کشور را در برابر فتنه‌ها و تهدیدهای دشمن افزایش می‌دهد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، گفت: این مناسبت فرصت مهمی برای نمایش حضور و توانمندی دانش‌آموزان است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان سراسر کشور با حضور گسترده خود، آمادگی و مسئولیت‌پذیری‌شان را نشان دهند.

حشمتیان در پایان با قدردانی از مردم سنندج به نمایندگی از جامعه فرهنگیان و وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: خانواده، مدرسه، مسجد و محله در تربیت نسل آینده نقش مکمل دارند و با هم‌افزایی این مجموعه‌ها می‌توان زمینه حضور مؤثرتر دانش‌آموزان را در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم کرد. آموزش‌وپرورش نیز در کنار مردم برای تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر تلاش خواهد کرد.

برچسب ها: آموزش و پروش ، حشمتیان ، مشاور وزیر آموزش و پرورش ، سنندج ، تجمع ، کردستان
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