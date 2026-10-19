باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ورمقانی در هشتمین جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: کمیته‌های آموزش و فناوری اطلاعات باید آموزش کاربران دستگاه‌های احراز هویت و اخذ رأی را افزایش دهند و در مرحله بعد، آموزش فرمانداران و بخشداران را نیز در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: برای آماده‌سازی جامعه جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی، باید آموزش‌های همگانی از طریق صداوسیما و فضای مجازی ارائه شود.

رئیس ستاد انتخابات کردستان با تأکید بر اهمیت کمیته فناوری اطلاعات گفت: تلاش‌های همه کمیته‌های ستاد انتخابات قابل تقدیر است، اما کمیته فناوری اطلاعات قلب تپنده ستاد محسوب می‌شود؛ چراکه بروز هرگونه خطا در این حوزه می‌تواند تلاش سایر بخش‌ها را بی‌نتیجه بگذارد.

ورمقانی با اشاره به تأمین منابع مالی انتخابات اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۰ قانون انتخابات، دستگاه‌ها موظف‌اند با توجه به محدودیت‌های فعلی کشور، امکانات اداری و نیروی انسانی خود را در اختیار انتخابات قرار دهند. همچنین امکان استفاده از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه وجود دارد.

وی تأکید کرد: باید با تمرکز بر امنیت و سلامت انتخابات، آموزش و افزایش مشارکت مردم، زمینه برگزاری انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین درباره زمان برگزاری انتخابات گفت: گمانه‌زنی‌ها درباره تاریخ انتخابات سندیت ندارد و وزارت کشور، با اجازه شورای عالی امنیت ملی، مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری آن است.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان، یک‌هزار و ۲۵۰ شعبه در شهرها و روستاهای کردستان آرای مردم را اخذ خواهند کرد. رأی‌دهندگان نیز می‌توانند با ارائه یکی از مدارک هویتی شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه یا گذرنامه در انتخابات شرکت کنند.

منبع:استانداری کردستان