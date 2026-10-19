باشگاه خبرنگاران جوان - از مرضیه دباغ که شکنجه‌های زندان ساواک را تاب آورد تا مریم کاظم‌زاده که پس از شهادت همسرش دوربین را زمین نگذاشت، تاریخ معاصر ایران سرشار از روایت زنانی است که در لحظه‌های دشوار، مسئولیت خود را رها نکردند. زهرا حسینی در خرمشهر به پیکر شهدا رسیدگی کرد و خاطرات آن روزها را در کتاب «دا» زنده نگه داشت؛ مریم فراهانیان نیز در کنار مجروحان آبادان ماند و سرانجام به شهادت رسید.

امروز نیز تصویر مادرانی که با وجود داغ عزیزان و دشواری‌های زندگی همچنان استوار ایستاده‌اند، ادامه همان روایت دیرپاست. در نگاه به سیره حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، ایستادگی تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود؛ حفظ حقیقت، مراقبت از انسان‌ها و زنده نگه‌داشتن یاد فداکاری‌ها نیز بخشی از مقاومت است. زنان ایران‌زمین، هر یک به شیوه‌ای، این مسیر را ادامه می‌دهند؛ گاه با پرستاری و روایتگری، گاه با مادری و گاه با برافراشته نگه‌داشتن پرچم ایران.