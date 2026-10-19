در واکنش به درج ادعا‌های بی‌اساس علیه ایران در بیانیه نشست سران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، سفیر ایرلند به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در واکنش به درج ادعا‌های بی‌اساس علیه ایران در بیانیه نشست سران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، آیدین کونین سفیر ایرلند به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر خارجه و مدیرکل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این جلسه احضار ضمن رد ادعا‌های مطرح شده علیه ایران، سیاست‌های غیرمسئولانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت جاری در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز را محکوم و یادآور شد ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که با حمایت آشکار و پنهان برخی کشور‌های اروپایی صورت گرفت.

علیرضا یوسفی با اشاره به اعتراف‌های مکرر دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشور‌های اروپایی و اعضای ناتو در تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تصریح کرد: فرافکنی‌های اتحادیه اروپا از طریق طرح ادعا‌های سخیف علیه جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند موجب نادیده‌گرفتن شراکت اتحادیه اروپایی در جنایات ارتکابی آمریکایی-صهیونیستی از جمله کشتار کودکان و زنان ایرانی در میناب و لامرد و سیریک شود.

وی همچنین با یادآوری رویکرد غیرمسئولانه کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، تأکید کرد اتحادیه اروپایی با تبعیت محض از آمریکا در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران عملا شدیدترین ضربه به رژیم منع اشاعه زده و باید در این خصوص پاسخگو باشد.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه برخورد دوگانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر را تأسف‌بار خواند و خاطرنشان کرد اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن به‌عنوان حامیان رژیم نسل‌کش صهیونیستی که بزرگترین ناقض حقوق بشر و بشردوستانه در تاریخ محسوب می‌شود، فاقد هرگونه اعتبار اخلاقی برای موعظه کردن درباره حقوق بشر است.

سفیر ایرلند در این جلسه بیان داشت مراتب را به اطلاع مقامات اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو می‌رساند.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
ایران: زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی اعتبار نظام منع اشاعه را زیر سوال برده است
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در اعتراض به اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه ایران
احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه در پی سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
عراقچی خطاب به مکرون: دیگر برای فرافکنی دیر شده است
رئیس‌جمهور حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد
مخالفت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تغییر نام اماکن دارای نام‌های باسابقه و رایج به نام امام شهید
عراقچی: جنگ علیه ایران براساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد/ لاوروف: برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت باید از دیپلماسی استفاده شود
نخست‌وزیر روسیه: گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران اولویت روسیه است
سرلشکر عبداللهی: جنگ‌های اخیر ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی را آشکار کرد
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت
رمز عبور از بحران‌ها، حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات فرساینده است
آخرین اخبار
ایران: زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی اعتبار نظام منع اشاعه را زیر سوال برده است
رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد
وزیر امور خارجه روسیه با پزشکیان دیدار کرد
عارف: ایران و تاجیکستان باید فراتر از پروتکل‌های دیپلماتیک، روابط خود را گسترش دهند
محکومیت صریح تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونی توسط چین/ مخالفت قاطع پکن با تحریم‌های آمریکا
جانشین وزیر دفاع: شناخت رفتار دشمن از الزامات تصمیم‌گیری دقیق و موثر است
سردار محبی: ایران امروز به‌عنوان یک ابرقدرت ظهور کرده است
برنامه‌های وزارت دفاع با نیازهای نیروهای مسلح تطبیق داده می‌شود
سرلشکر عبداللهی: جنگ‌های اخیر ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی را آشکار کرد
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت
نخست‌وزیر روسیه: گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران اولویت روسیه است
عراقچی: جنگ علیه ایران براساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد/ لاوروف: برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت باید از دیپلماسی استفاده شود
مخالفت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تغییر نام اماکن دارای نام‌های باسابقه و رایج به نام امام شهید
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
عارف: قهرمانی کشتی‌گیران جوان ایران، نشان‌دهنده ظرفیت نسل آینده ورزش کشور است
رئیس‌جمهور حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد
عارف وارد تاجیکستان شد
پزشکیان: قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد گواهی بر ظرفیت ورزش ایران برای پیروزی‌های بزرگ‌تر است
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
ادامه قهرمانی‌های کشتی، روایت ملت قهرمان‌پرور ایران است
رمز عبور از بحران‌ها، حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات فرساینده است
سرلشکر ایزدی: پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم ادامه خواهد یافت
عراقچی خطاب به مکرون: دیگر برای فرافکنی دیر شده است
عارف: همکاری اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، اولویت ایران در سازمان شانگهای است
اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز
اخراج دانش‌آموزان با حجاب در جمهوری آذربایجان متاثر از صهیونیست‌هاست
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۷ مهر
سردار محبی: دنیا خواهد دید چه خواهد شد
سرلشکر عبداللهی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونی: برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم
گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه