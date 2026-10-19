باشگاه خبرنگاران جوان - هیات جمهوری اسلامی روز دوشنبه در هفتادمین نشست کارگروه «الف» کمیسیون مقدماتی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) در وین اعلام کرد: سرپیچی مستمر رژیم صهیونیستی، همراه با برخورداری این رژیم از تسلیحات هسته‌ای، اعتبار، کارآمدی و یکپارچگی نظام جهانی منع اشاعه و خلع سلاح را به میزان قابل توجهی تضعیف می‌کند.

نمایندگی کشورمان همچنین با اشاره به ناکامی تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق خلع سلاح هسته‌ای تأکید کرد که با وجود دهه‌ها تلاش جامعه جهانی برای پیشبرد خلع سلاح و منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، همچنان اراده سیاسی لازم برای لازم‌الاجرا شدن معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای وجود ندارد.

در بخش دیگری از مواضع ایران آمده است: «هنگامی که رئیس‌جمهور یکی از کشور‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای آشکارا به برخورداری از برترین زرادخانه هسته‌ای جهان افتخار می‌کند، این موضوع به‌راستی مایه نگرانی عمیق است.»

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با طرح این موضوع، نسبت به تداوم رویکرد قدرت‌های هسته‌ای و پیامد‌های آن برای تلاش‌های بین‌المللی در زمینه خلع سلاح و منع اشاعه هشدار داد.

هفتادمین نشست کارگروه «الف» کمیسیون مقدماتی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای از ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار می‌شود.

معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای که در سال ۱۹۹۶ برای امضای کشور‌ها ارائه شد، انجام هرگونه انفجار آزمایشی هسته‌ای را با اهداف نظامی یا غیرنظامی ممنوع می‌کند. این معاهده با وجود گذشت سه دهه از تدوین آن، به دلیل تکمیل نشدن روند تصویب در کشور‌های مشخص‌شده در متن معاهده، هنوز لازم‌الاجرا نشده است.