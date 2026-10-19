انصارالله یمن از حمله به آرامکو، فرودگاه‌های ریاض و ابها و چند پایگاه نظامی عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد نیرو‌های این جنبش طی ۴۸ ساعت گذشته، در شش عملیات نظامی از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد‌ها علیه اهدافی در عربستان سعودی استفاده کرده‌اند.

سریع گفت در نخستین عملیات، تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در ینبع طی دو مرحله هدف قرار گرفتند. به گفته وی، این حمله به وقوع آتش‌سوزی در مناطق مورد هدف منجر شد.

وی افزود در عملیات دوم، میدان نفتی الشیبه هدف قرار گرفت و حمله به وقوع آتش‌سوزی در منطقه انجامید. به گفته سخنگوی نظامی انصارالله، در عملیات سوم نیز فرودگاه خالد در ریاض طی سه مرحله هدف حمله قرار گرفت.

سریع همچنین اعلام کرد در عملیات چهارم، فرودگاه بین‌المللی ابها، رادار‌های وابسته به نیرو‌های سعودی در کوه‌های الحصن و الرحمه و پایگاه هوایی خمیس مشیط هدف قرار گرفتند. وی گفت این حملات موجب اختلال در تردد هوایی فرودگاه و وارد آمدن خسارت به پایگاه هوایی شده است.

به گفته سریع، در عملیات پنجم، اردوگاه نیرو‌های ویژه دریایی عربستان هدف قرار گرفت و شماری از نیرو‌های سعودی کشته یا زخمی شدند. وی افزود در عملیات ششم نیز یک رادار متعلق به نیرو‌های سعودی در منطقه بئر عسکر هدف حمله قرار گرفت و منهدم شد.

سخنگوی نظامی انصارالله تأکید کرد این عملیات‌ها در پاسخ به حملات عربستان علیه یمن انجام شده‌اند.

یحیی سریع در بخش دیگری از اظهارات خود  اعلام کرد عربستان طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده است. وی گفت این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته که بیشتر آنها زنان و کودکان بوده‌اند و اهداف غیرنظامی در صنعا و مناطق تحت کنترل انصارالله را نیز دربر گرفته‌اند.

به گفته سریع، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور تازه تشدید درگیری‌ها علیه یمن، از ۲۷۰۰ مورد فراتر رفته است.

انصارالله اعلام کرده است حملات علیه تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان را تا زمان توقف حملات و پایان محاصره یمن ادامه خواهد داد.

منبع: المسیره

برچسب ها: یحیی سریع ، انصارالله یمن
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