سفیر آلمان در تهران به دلیل تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات آلمانی به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات آلمانی علیه ایران، اکسل دیتمان سفیر آلمان در تهران، روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد سخیف برخی مقامات آلمانی در قبال ایران به وی ابلاغ شد.

یوسفی تاکید کرد طرح اتهامات امنیتی شیوه دیرینه رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های غربی علیه ایران بوده است.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد پوشش قضایی دادن به ادعا‌های بی‌اساس سیاسی نه تنها اعتباری برای این ادعا‌ها فراهم نمی‌کند بلکه موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی آلمان می‌شود.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین به سفیر آلمان اطمینان داد شگرد مقامات آلمانی در متهم‌سازی ایران با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مسئولیت دولت آلمان در همراهی و مشارکت در تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، به هیچ عنوان باعث تردید ایران در پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت آلمان به‌خاطر مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی صورت گرفته در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نخواهد شد.

سفیر آلمان اعلام کرد مراتب را به مقام‌های ذی‌ربط کشورش منعکس خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، سفیر آلمان
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