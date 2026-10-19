باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراض به افزایش قیمت سوخت و فشارهای اقتصادی، در شماری از کشورهای اروپایی به مسئله‌ای فراتر از نارضایتی معیشتی تبدیل شده است. در فرانسه، میدان جمهوری پاریس و پیکره ماریان، نماد جمهوری و آزادی، در متن این تحولات قرار گرفته‌اند؛ جایی که افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای جنگ در خلیج فارس به موضوع بحث‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بدل شده است.

از ایتالیا و اسپانیا تا یونان، پرتغال و بلژیک نیز نارضایتی‌های اجتماعی در فضایی شکل گرفته که بحران انرژی و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای بر آن سایه انداخته است. در کنار گسترش اعتراض‌ها، شیوه برخورد نیروهای امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجمعات نیز به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است. گزارش‌هایی از بازداشت معترضان و برخوردهای خیابانی منتشر شده است.