دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور در دیدار وزیر امور خارجه روسیه بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور  روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر آثار راهبردی همکاری دو کشور برای همکاری‌های درون منطقه‌ای جهت تحکیم ثبات و تضمین امنیت در منطقه و تسریع در توسعه و پیشرفت کشور‌های منطقه تأکید کرد.

سردار رضایی با استقبال از ایده‌ها و ابتکار‌های روسیه برای گسترش همکاری‌های متنوع دو کشور، تصریح کرد پروژه‌های مشترک اقتصادی میان ایران و روسیه مانند تکمیل کریدور‌های راهبردی، آثار ثبات ساز منطقه‌ای دارد.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور با اشاره به شرایط جدید پساجنگ در منطقه تصریح کرد تداوم و پایداری امنیت و ثبات منطقه در گرو همکاری‌های چندجانبه در منطقه است.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با تأکید بر حمایت کشورش از ابتکار‌ها و منافع ایران در مجامع بین‌المللی ازجمله در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان از جمله بمباران تأسیسات هسته‌ای زیرنظر آژانس را به‌شدت محکوم کرد و گفت چشم‌انداز همکاری‌های ایران و روسیه گسترده و همه‌جانبه است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: محسن رضایی ، ایران و روسیه
خبرهای مرتبط
سرلشکر رضایی: ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های اخیر آماده کرده است
سرلشکر رضایی: پاسخ آمریکا به شروطمان را ناکافی می‌دانیم
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
عراقچی خطاب به مکرون: دیگر برای فرافکنی دیر شده است
رئیس‌جمهور حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد
مخالفت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تغییر نام اماکن دارای نام‌های باسابقه و رایج به نام امام شهید
عراقچی: جنگ علیه ایران براساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد/ لاوروف: برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت باید از دیپلماسی استفاده شود
نخست‌وزیر روسیه: گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران اولویت روسیه است
سرلشکر عبداللهی: جنگ‌های اخیر ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی را آشکار کرد
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت
رمز عبور از بحران‌ها، حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات فرساینده است
آخرین اخبار
ایران: زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی اعتبار نظام منع اشاعه را زیر سوال برده است
رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد
وزیر امور خارجه روسیه با پزشکیان دیدار کرد
عارف: ایران و تاجیکستان باید فراتر از پروتکل‌های دیپلماتیک، روابط خود را گسترش دهند
محکومیت صریح تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونی توسط چین/ مخالفت قاطع پکن با تحریم‌های آمریکا
جانشین وزیر دفاع: شناخت رفتار دشمن از الزامات تصمیم‌گیری دقیق و موثر است
سردار محبی: ایران امروز به‌عنوان یک ابرقدرت ظهور کرده است
برنامه‌های وزارت دفاع با نیازهای نیروهای مسلح تطبیق داده می‌شود
سرلشکر عبداللهی: جنگ‌های اخیر ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی را آشکار کرد
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت
نخست‌وزیر روسیه: گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران اولویت روسیه است
عراقچی: جنگ علیه ایران براساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد/ لاوروف: برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت باید از دیپلماسی استفاده شود
مخالفت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تغییر نام اماکن دارای نام‌های باسابقه و رایج به نام امام شهید
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
عارف: قهرمانی کشتی‌گیران جوان ایران، نشان‌دهنده ظرفیت نسل آینده ورزش کشور است
رئیس‌جمهور حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد
عارف وارد تاجیکستان شد
پزشکیان: قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد گواهی بر ظرفیت ورزش ایران برای پیروزی‌های بزرگ‌تر است
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
ادامه قهرمانی‌های کشتی، روایت ملت قهرمان‌پرور ایران است
رمز عبور از بحران‌ها، حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات فرساینده است
سرلشکر ایزدی: پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم ادامه خواهد یافت
عراقچی خطاب به مکرون: دیگر برای فرافکنی دیر شده است
عارف: همکاری اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، اولویت ایران در سازمان شانگهای است
اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز
اخراج دانش‌آموزان با حجاب در جمهوری آذربایجان متاثر از صهیونیست‌هاست
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۷ مهر
سردار محبی: دنیا خواهد دید چه خواهد شد
سرلشکر عبداللهی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونی: برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم
گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه