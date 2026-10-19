باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - ااگر ر ابتدای اتوبان قم، جاده‌ای خاکی را در پیش بگیرید، به مکه و مدینه ایران می‌رسید؛ جایی شگفت‌انگیز که مختص ساخت فیلم «محمد (ص)» بوده و تداعی‌گر این فیلم تاریخی با شکوه است

این مجموعه که با نام شهرک سینمایی نور یا پیامبر اعظم شناخته می‌شود، برای اولین بار در ایران و به دست کارگردان مشهور، مجید مجیدی بنا نهاده شده است و با پایان ساخت فیلم «محمد (ص)» در سال ۱۳۹۳، شهرک سینمایی نور نیز به صورت باشکوهی افتتاح شد.فیلم سینمایی «محمد رسول الله» ساخته مجید مجیدی، کارگردان ایرانی، درباره دوران نوجوانی پیامبر اسلام(ص) است و به روایت تاریخی وقایع پیش از تولد پیامبر تا ۱۲ سالگی ایشان می‌پردازد.

شهرک سینمایی نور، با معماری ویژه و فضاسازی منحصربه‌فرد، توانسته است فضای تاریخی صدر اسلام را بازسازی کند و به یکی از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی استان قم تبدیل شود.

عکس:معصومه مرادی