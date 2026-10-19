رئیس سازمان چای کشور گفت: ارزش اقتصادی برگ سبز چای تولیدی کشور سالانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهان‌ساز یکشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره چای در لاهیجان اظهار کرد: این محصول علاوه بر اهمیت اقتصادی، نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست و توسعه گردشگری مناطق چای‌خیز دارد.

وی اظهار کرد: زنجیره تولید چای از باغ‌های چای و چایکاران آغاز می‌شود و با فعالیت کارخانه‌های چای‌سازی و صنایع وابسته، به‌ویژه صنایع بسته‌بندی ادامه می‌یابد تا محصول نهایی به بازار عرضه شود.

وی افزود: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارخانه چای‌سازی در کشور فعالیت دارند که برگ سبز تولیدی چایکاران را به چای خشک تبدیل می‌کنند و در کنار آن‌ها، صنایع وابسته نیز در تکمیل زنجیره تولید و عرضه این محصول نقش دارند.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه چای تنها یک نوشیدنی یا بخشی از فرهنگ مصرف خانوار نیست، تصریح کرد: اهمیت اصلی این محصول به جایگاه اقتصادی آن و نقشی بازمی‌گردد که در معیشت چایکاران، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته ایفا می‌کند.

جهان‌ساز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: در این شرایط، کارخانه‌های چای‌سازی و دولت در پرداخت بهای برگ سبز چای به چایکاران نقش داشته‌اند و همکاری بخش‌های مختلف، زمینه تداوم فعالیت این صنعت را فراهم کرده است.

وی در ادامه چای را محصولی مؤثر در حفاظت از محیط زیست دانست و اظهار کرد: کشت چای در اراضی شیب‌دار علاوه بر حفظ پوشش گیاهی، به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می‌کند و مزارع سرسبز چای نیز با ایجاد چشم‌اندازهای طبیعی، ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری در مناطق چای‌خیز کشور دارند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به سیاست‌های مدیریت واردات چای افزود: تلاش شده است با مدیریت واردات، تراز تجاری این محصول متناسب با میزان تولید داخلی تنظیم شود و اقدامات انجام‌شده در این حوزه با همکاری مجموعه فعالان صنعت چای دنبال شده است.

جهان‌ساز در پایان با قدردانی از تلاش چایکاران، کارخانه‌داران و دیگر فعالان این حوزه، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها، شرایط تولید و معیشت چایکاران بهبود یابد و صنعت چای کشور از ظرفیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و گردشگری خود بیش از پیش بهره‌مند شود.