رئیس سازمان چای کشور گفت: ارزش اقتصادی برگ سبز چای تولیدی کشور سالانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهان‌ساز یکشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره چای در لاهیجان اظهار کرد: این محصول علاوه بر اهمیت اقتصادی، نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست و توسعه گردشگری مناطق چای‌خیز دارد.

وی اظهار کرد: زنجیره تولید چای از باغ‌های چای و چایکاران آغاز می‌شود و با فعالیت کارخانه‌های چای‌سازی و صنایع وابسته، به‌ویژه صنایع بسته‌بندی ادامه می‌یابد تا محصول نهایی به بازار عرضه شود.

وی افزود: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارخانه چای‌سازی در کشور فعالیت دارند که برگ سبز تولیدی چایکاران را به چای خشک تبدیل می‌کنند و در کنار آن‌ها، صنایع وابسته نیز در تکمیل زنجیره تولید و عرضه این محصول نقش دارند.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه چای تنها یک نوشیدنی یا بخشی از فرهنگ مصرف خانوار نیست، تصریح کرد: اهمیت اصلی این محصول به جایگاه اقتصادی آن و نقشی بازمی‌گردد که در معیشت چایکاران، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته ایفا می‌کند.

جهان‌ساز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: در این شرایط، کارخانه‌های چای‌سازی و دولت در پرداخت بهای برگ سبز چای به چایکاران نقش داشته‌اند و همکاری بخش‌های مختلف، زمینه تداوم فعالیت این صنعت را فراهم کرده است.

وی در ادامه چای را محصولی مؤثر در حفاظت از محیط زیست دانست و اظهار کرد: کشت چای در اراضی شیب‌دار علاوه بر حفظ پوشش گیاهی، به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می‌کند و مزارع سرسبز چای نیز با ایجاد چشم‌اندازهای طبیعی، ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری در مناطق چای‌خیز کشور دارند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به سیاست‌های مدیریت واردات چای افزود: تلاش شده است با مدیریت واردات، تراز تجاری این محصول متناسب با میزان تولید داخلی تنظیم شود و اقدامات انجام‌شده در این حوزه با همکاری مجموعه فعالان صنعت چای دنبال شده است.

جهان‌ساز در پایان با قدردانی از تلاش چایکاران، کارخانه‌داران و دیگر فعالان این حوزه، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها، شرایط تولید و معیشت چایکاران بهبود یابد و صنعت چای کشور از ظرفیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و گردشگری خود بیش از پیش بهره‌مند شود.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، برداشت چای
خبرهای مرتبط
نقش مؤثر گیلان در تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور
روستا ، از پایگاه تولید تا قله های علمی
تولید ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
موتورسواران، ۴۱ درصد جانباختگان تصادفات جاده‌ای در گیلان
واکنش استاندار گیلان به حواشی بازی ملوان و تراکتور
محکومیت‌های میلیاردی متخلفان در گیلان
راتون، محصول خوش عطر و طعم شالیزار‌های گیلان
دستگیری عامل قدرت نمایی با سلاح سرد در رشت
ارزش سالانه برگ سبز چای از چهار هزار میلیارد تومان گذشت
آخرین اخبار
ارزش سالانه برگ سبز چای از چهار هزار میلیارد تومان گذشت
دستگیری عامل قدرت نمایی با سلاح سرد در رشت
واکنش استاندار گیلان به حواشی بازی ملوان و تراکتور
موتورسواران، ۴۱ درصد جانباختگان تصادفات جاده‌ای در گیلان
راتون، محصول خوش عطر و طعم شالیزار‌های گیلان
محکومیت‌های میلیاردی متخلفان در گیلان
رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر