باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رفیعی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله آیت‌اللهی لارستان، در جریان بازدید از پاویون لارستان در این نمایشگاه، با اشاره به جایگاه راهبردی این فرودگاه در شبکه پرواز‌های بین‌المللی کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی در راستای توسعه اقتصادی، تقویت مبادلات تجاری و گسترش تعاملات منطقه‌ای تأکید کرد.

او با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی لارستان از جمله فرودگاه‌های شاخص کشور در حوزه پرواز‌های خارجی به شمار می‌رود، اظهار داشت: این فرودگاه با برخورداری از جایگاه قابل‌توجه در عرصه پرواز‌های بین‌المللی، پس از فرودگاه‌های بزرگ کشور، از ظرفیت ارزشمندی برای تسهیل ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله آیت‌اللهی لارستان افزود: برقراری و تداوم پرواز‌های خارجی، زمینه مناسبی برای توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری میان منطقه لارستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس فراهم کرده است؛ ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.

رفیعی با اشاره به سابقه فعالیت و حجم پرواز‌های این فرودگاه تصریح کرد: فرودگاه لارستان یکی از زیرساخت‌های مهم و اثرگذار منطقه است که قابلیت‌های آن می‌تواند فراتر از جابه‌جایی مسافر مورد استفاده قرار گیرد و در تسهیل فرآیند‌های تجاری، توسعه صادرات و واردات و تقویت پیوند‌های اقتصادی لارستان بزرگ با بازار‌های منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند.

او همچنین اکسپو ۲۰۲۶ شیراز را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و زیرساختی لارستان دانست و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود فعالان اقتصادی، بازرگانان و مجموعه‌های تجاری منطقه با شناخت بیشتر از امکانات و توانمندی‌های فرودگاه لارستان، از این ظرفیت در مسیر توسعه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی بهره‌برداری کنند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی لارستان در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی میان زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و بخش اقتصادی و تجاری منطقه می‌تواند زمینه‌ساز رونق مبادلات، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه لارستان بزرگ در تعاملات اقتصادی داخلی و بین‌المللی باشد.

منبع: فرودگاه لارستان